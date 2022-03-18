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    想玩交換性伴侶 偷拍女友下體還分享網友

    情境照

    情境照

    2022/03/18 11:06

    〔記者溫于德／台北報導〕北部一名複姓歐陽的男子，為了邀約網友一同交換伴侶發生性行為，竟趁女友不注意時偷拍下體陰唇等裸照再傳給網友，女友發現後提告，台北地院審酌歐陽拒絕認罪，依散布竊錄他人身體隱私部位內容罪，判他3月徒刑，得易科罰金9萬元；可上訴。

    判決指出，前年10月1日清晨6時許，歐陽與女友在北市「雅璞文旅飯店」房內，他趁女友精神倦怠時，趴在女友腿間，拍攝女友自下巴以下的全裸照片以及下體的照片各1張。

    女友察覺有異，歐陽敷衍稱只想留念，女友不疑有他，但歐陽當日上午就透過TWITTER將裸照傳給網友，女友下午發現後提告。

    歐陽到案後辯稱，雙方後來已達成調解，約定互不追究對方民、刑事責任，並經法院核定，另他曾詢問女友是否接受交換伴侶，女友也回答視對方照片而定，代表已經口頭同意，他也在拍好照片後拿給女友看過，才傳出照片。

    北院認為，情侶是「因分手而生糾紛」達成調解，歐陽同意給付女友墮胎費、身體調養費等共4萬元，並約定同意「互不追究對方之民、刑事責任及其他任何請求權」，但調解書內隻字未提到偷拍。

    北院也指，歐陽在檢方偵查時曾說女友不知道他拍照，後來有改口說女友默認，因此，其前後說法不一，難以採信，並審酌他犯後否認犯行也未賠償女友，依法判刑。

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