國小廁所藏狼師 偷拍女童、女師300張

廁所偷拍示意圖

2022/03/18 05:30

都在校園女廁拍攝 受害難以計數

〔記者王定傳／新北報導〕新北市一所國民小學四十多歲曾姓男老師，涉嫌長期在校內潛入女廁持手機偷拍，去年被一名女童發現東窗事發；檢警在曾男的手機等3C裝置，赫然發覺竟有四段影片及三百多張學童等人如廁畫面，比對確認全都是校內女廁，因不少人未拍到臉部，到底有多少人受害難以計數。新北地檢署過濾認定有三名女老師及四名女童被清楚拍下，還查出曾男涉嫌性騷擾一名女童，昨依違反兒少性剝削防制條例等罪將曾男起訴，建請法院從重量刑，移審後法官裁定曾男續押禁見。

清楚拍下3女師4女童

檢警追查，曾男早在前年九月，就在教室從袖口處偷拍一名女童胸部。去年十一月又在校內廁所持手機偷拍三名女教師及四名女童如廁畫面，這些影像全部存入自己電腦內，不時翻看欣賞。

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不久後，曾男尾隨一名女童進入女廁，將手機塞入廁所縫隙偷拍，被女童發覺，火速跑出廁所告知班導師，校方調閱監視器及報警處理。檢警鎖定曾男，搜索查扣電腦、手機、行動硬碟、隨身碟、筆電等物，檢方複訊後將曾男聲押禁見獲准。

檢警解鎖曾男的手機等裝置，過濾出四段影片及三百多張猥褻照，地點都在該國小廁所，部份僅拍到下體或下半身，難以確認實際被害者人數及身分；檢警查出，曾男前年還涉嫌撫摸一名女童胸部及臀部。

檢方偵辦時，曾男辯稱起初只是想「看看」心儀的女老師，也想了解女生在廁所內做什麼，後來坦言看這些照片可滿足自己性慾；檢方昨依違反兒童及少年性剝削防制條例、刑法妨害秘密罪、性騷擾防治法、違反兒童及少年福利與權益保障法等罪將曾男起訴。

曾男起訴從重量刑 續押禁見

檢方認為，曾男僅因無法遏止性慾衝動而犯案，造成被害者精神上莫大創傷且難以平復，並導致女老師及女童，在本應安全環境的校園內如廁時，產生莫大恐懼與驚慌，甚至擔心自己是否也曾遭到偷拍，曾男罔顧老師職責與社會責任在校園內犯案，惡性重大，建請從重量刑。

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