澎湖海上花火節知名地標西瀛虹橋 傳民眾輕生亡

警消據報橋上有人自殺，趕往現場搶救。（圖由馬公警分局提供）

2022/03/14 10:38

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年是澎湖國際海上花火節20週年，燦爛花火4月25日蓄勢升空，今日卻傳出施放主景點西瀛虹橋民眾輕生，警消接獲民眾報案後，出動人車前往搶救，但救起時已呈現OHCA狀態，雖緊急送醫仍宣告不治，證實為居住東衛鄭姓男子。

澎湖縣政府消防局調查指出，今日6時2分受理民眾報案指稱，馬公市觀音亭西瀛虹橋有民眾輕生，立即派遣馬公分隊消防車、器材車與救護車輛共4車9人前往搶救，由小隊長黃天祥現場指揮。勤務人員到達現場後，立即部署救助器材垂降後，將其救起。

請繼續往下閱讀...

經勤務人員評估該民眾生命徵象已呈現OHCA狀態，乃以CPR+AED（不建議電擊）、BVM（正壓輔助呼吸）、頸圈固定及長背板固定等初步急救處置後，送往衛生福利部澎湖醫院搶救，馬公警分局啟明所及偵查隊趕赴現場調查，虹橋上遺留拖鞋1雙，輕生者身上無證件，只有1支手機，經手機與現場機車交叉比對，查出是居住在東衛23歲鄭姓男子。

警方通知鄭姓男子母親到場確認身分，根據瞭解鄭姓男子長期無業，14日深夜騎乘母親機車外出後失去聯繫，警方正深入調查原因；西瀛虹橋2004年完成，是澎湖地區第一座鋼拱橋。長200公尺、橋面淨寬4.6公尺、最高處橋底距海平面約15公尺，撘配紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫等七彩霓紅燈的照明設備，是澎湖知名地標及海上花火節主要施放地點。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

西瀛虹橋上留下拖鞋，警方列入證物查證。（圖由馬公警分局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法