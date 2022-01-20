攜2子輕生害死長子 母被判刑12年半

婦人帶小孩輕生，被高雄高分院判罪。（記者鮑建信攝）

2022/01/20 07:01

〔記者鮑建信／高雄報導〕罹患強迫症婦人小君（化名）認為丈夫吵架負氣離家，拋棄她母子3人不管，帶著2名兒子輕生，被其夫發現送醫急救，結果長子回天乏術，高雄高分院上午宣判，依殺人罪判處她12年6月。

判決書指出，2013年5月間，小君因1個月難以入眠，而與其夫阿榮前往某精神科診所就醫，經診斷為「強迫症」，心情易怒、煩噪、無精神、無價值感、心情低落、容易緊張等情，她為免其夫擔心，刻意不告知診斷結果，阿榮雖雖詢問醫師，對方基於病人隱私加以拒絕，他因而認為其妻只是一般失眠問題。

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後來，老二出生後，全家搬入新庴，阿榮經營鎖店，其妻也辭去工作，為專職家庭主婦，但因家中經濟全靠阿榮收入，支付房貸、學費及育兒費用後，經常入不敷出，每每月底向親友借貸，因而常發生爭吵，其中1人會先暫在外居住，過一陣再返家。

2019年6月中旬，夫妻又發生衝突，阿榮離家後，小君認為母子3人被拋棄，於7月3日晚上11點，在住處帶著2名兒子輕生。隔天下午5時多，小君友人造訪未果，通知阿榮趕緊前往察看發現異狀，立即將昏迷3人送醫，只救回小君和次子。

高雄地院開庭，對於犯案過失，小君僅說「沒有印象」，依殺人罪判處有期徒刑12年6月，案經上訴高雄高分院後維持原審刑度，仍可上訴。

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