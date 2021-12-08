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    柏林民宅1家5口陳屍屋內 遺書稱偽造疫苗接種證明被發現

    德國柏林近日傳出，有一家5口在住宅內死亡，但起因疑為屋主的妻子偽造疫苗接種證明且被雇主發現，屋主竟選擇殺害子女後再輕生。（法新社）

    德國柏林近日傳出，有一家5口在住宅內死亡，但起因疑為屋主的妻子偽造疫苗接種證明且被雇主發現，屋主竟選擇殺害子女後再輕生。（法新社）

    2021/12/08 10:51

    〔即時新聞／綜合報導〕德國柏林近日傳出，有一家5口在住宅內死亡，遺體身上有槍傷及刀傷，但起因疑為屋主的妻子偽造疫苗接種證明且被雇主發現，屋主竟選擇殺害子女後再輕生。

    柏林郊區某處住宅於4日傳出，屋主及其他4名家人陳屍屋內，死者包含40歲男屋主德維德（Devid R）及其妻子，還有分別10歲、8歲及4歲的子女。是鄰居透過窗戶看到5人被殺害的遺體後立刻報案。

    據檢警表示，男屋主有留下一封遺書，稱先前妻子曾偽造疫苗接種證明，卻被其雇主發現，雇主還威脅要進行告發，他們擔心若被揭發，恐被拘捕關押，3名年幼的子女將無人照顧。

    警方雖在屋內找到一支槍，並認為可能是屋主先開槍殺害妻子以及3名子女後，再自行輕生，但目前尚未確認那把槍是否就是殺人兇器，不過目前也未發現有人強行闖入的痕跡。

    根據德國法律規定，若使用偽造疫苗接種證明的文件，除了會進行罰款，最高還可判入獄服刑一年。

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