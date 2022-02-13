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    首頁　>　社會

    台中狠父殺2子再輕生 空軍上兵疑上月就起心動念

    劉女（左）下午到台中殯儀館後接受檢方詢問後，離去時不發一語。（民眾提供）

    劉女（左）下午到台中殯儀館後接受檢方詢問後，離去時不發一語。（民眾提供）

    2022/02/13 16:55

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市25歲蕭姓職業軍人疑不滿妻子堅持要到娛樂場所上班，還疑似有外遇跡象，2人昨（12日）爆發激烈爭吵後，劉姓妻子負氣離家，未料蕭男因此情緒失控，今（13日）凌晨涉嫌狠殺兩名幼子，隨後再畏罪輕生，目前仍在搶救中；據了解，蕭男上月就曾有疑要攜2名幼子外出尋短念頭未果，沒想到仍無法阻止憾事發生。

    蕭男目前是空軍第三聯隊志願役上兵，案發後，被緊急送往中國醫藥大學急救，目前仍在加護病房搶救中，而為保持案發現場完整釐清後續案情，警方未在第一時間將2名幼子遺體運出，直至今上午初步勘驗完畢後，才由葬儀社進入將遺體運出，劉女在旁陪同，神情哀戚隨車離開。

    劉女隨後在母親及妹妹陪同下，下午抵達台中殯儀館後接受檢方詢問後，全程她不發一語；據了解，蕭男與劉女係透過交友軟體認識交往，成男女朋友後奉子成婚，有登記結婚但未宴客，婚後因感情不睦常爭吵，去年12月劉女因提出要與蕭男離婚要求，當月底蕭男就曾帶同2名幼子離家出走，並在臉書留言要尋短等字眼。

    劉女為此向警方報案緊急協尋，幸警方及時找到父子三人，未發現有輕生跡象，一直到昨（12）日，蕭男、劉女、劉女妹妹及其男友曾一同出遊，希藉此填補夫妻倆間的感情，未料兩人在車上又發生口角爭執，返家後劉女心情不佳外出散心，未料今天凌晨即發生這起人倫悲劇的憾事。

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    劉女（左）下午到台中殯儀館後接受檢方詢問後，離去時不發一語。（記者許國楨攝）

    劉女（左）下午到台中殯儀館後接受檢方詢問後，離去時不發一語。（記者許國楨攝）

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