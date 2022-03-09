中市惡火6死3人未相驗、2人未設靈堂 議員質疑市府只做表面功夫

這場人為縱火的火警，6名死者中，尚有3人未完成相驗程序，2人尚未設靈堂。（記者張瑞楨翻攝）

2022/03/09 12:41

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市民宅本月6日發生火警，死亡的6人尚有3人尚未完成相驗程序，名字還是「無名氏」，另有2人已相驗，但尚未設置靈堂，只有1人的大體由家屬領回安葬。

據了解，這6人有頗高比例是低收入戶，台中市長盧秀燕第一時間探視傷者，台中市政府也安置受災房客，卻挨批沒有適當協助死者家屬，議員江肇國就質疑市府「只做表面功夫，無實質助益」，對此，社會局強調，沒有「死人沒選票」思維，死者喪葬由市府補助，民政局也會統籌處理喪葬。

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台中地檢署襄閱主任檢察官卓俊忠表示，6人身份已於昨天（8日）透過DNA，全數比對出爐，至於上述3名尚未完成法定程序的死者，其家屬都已聯繫到，預計今天（9日）下午直接到台中地檢署完成程序。

這場火警於案發第一時間，6日深夜11時，財團法人犯罪被害人保護協會台灣台中分會（簡稱犯保台中分會），立刻派遣人力到火場關心死傷者家屬，翌日（7日）進駐中市崇德殯儀館，協助家屬完成相驗等程序，在同一時間，市長盧秀燕到醫院探視傷者，還於臉書中貼出她緊握傷者的手，低頭關切的照片，社會局則成立臨時收容所，安置無處可住的受災房客，不過，案發第4天，今天（9日）尚有5人未完成相驗程序，或尚未設置靈堂。

議員江肇國說，遇到重大事故，市長盧秀燕一貫作法，就是到醫院探視，營造關懷慰問的形象，但他今天接獲受災租客的陳情，指市府安排的暫時旅館，僅能住到本月15日，之後要自己想辦法，受災房客多數是弱勢或低收入者，財產又已焚燬，如何能自行找到住處？

他質疑，市府對受災房客的安置，只有做一半，對於死者的家人，似乎也沒有提供適當的協助，拍照上傳臉書等等，都是表面功夫，缺乏無實質助益。

社會局指出，針對興中街火警受災戶，家庭中心隔天即掌握受災戶名單，並在2天內完成面訪，採證件申請等資訊與資源連結，減少受災戶往返奔波。

社會局表示，火警當晚，區公所立刻開闢避難收容處所，後續結合民間旅館，提供臨時短期住宿安置，以災害發生之日起算至多10日，共有31名受災戶安置，住宿和三餐由市府負擔，全力協助受災住戶度過難關，如符合急難紓困或急難救助，區公所將協助受災民眾申辦相關補助。

社會局強調，法制局也已成立專責窗口，提供本案受害者及家屬專案法律諮詢，給予受害家屬電話或面談律師法律諮詢服務，另外法制局亦犯保台中分會，以及法律扶助基金會台中分會合作，協助罹難者家屬及重傷受害者，依犯罪被害人保護法進行相關法律程序，並依被害者情況，適時轉介法扶基金會提供法律扶助，社工已協助受災戶尋找租屋，如果欠缺租金，也會連結民間資源。

犯罪被害人保護協會台灣台中分會設置據點，協助死者家屬。（記者張瑞楨翻攝）

盧秀燕於臉書貼出她探視傷者的照片。（記者張瑞楨翻攝自盧秀燕臉書）

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