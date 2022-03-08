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    台中惡火6死》時力批市府 以過往裁罰紀錄模糊焦點

    中市中區興中街惡火導致6死6傷。（資料照）

    中市中區興中街惡火導致6死6傷。（資料照）

    2022/03/08 15:33

    〔記者何宗翰／台中報導〕台中市中區興中街惡火導致6死6傷，初步調查起火原因疑似人為縱火，時代力量台中黨部今天發佈新聞稿，批評市府一味用過往的裁罰紀錄意圖模糊焦點，對於未達16層樓建築物的公安申報，沒出事就說「刻正研擬」，出事了就說「依法檢查合格」，要求盡速提出調查報告。

    時力台中黨部指出，高雄市府在城中城大火發生後，兩週內提出調查報告，呼籲台中市府也應盡速提出調查報告，內容須涵蓋災前行政管理檢討、救災過程、災後策進作為以及究責缺失等面向。

    時力台中黨部東、南區主任徐小媚指出，該建物以前曾是作為旅館，過去的公安、消防稽查紀錄應公開檢視。而在2019年廢止旅館使用，改為集合住宅時，有沒有申請使用執照變更？從原本20間房改建成41間套房，裝潢時有無申請審查許可？是否涉及非法改建？相關問題市府必須盡速釐清！

    時力台中黨部大里霧峰區主任鄒明諺表示，市府強調環保局開罰24次，但去過那麼多次，竟然未將住戶妨礙通行的資訊轉知都發局處理，部門間橫向溝通完全失靈，一味用過往的裁罰紀錄意圖模糊焦點，反而突顯了行政組織運作的問題。

    時力台中黨部指出，去年高雄城中城大火後，台中市青諮會都市發展小組召開會議，針對未達16層樓建築物的公安申報，都發局僅回應「刻正研擬」，以上的行政管理疑點，是本次台中市府的調查報告不容閃避的；若沒出事時，就說「刻正研擬」，出事了就說「依法檢查合格」，那麼市府就只是繼續把市民的生命財產安全，置身於高風險之中。

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