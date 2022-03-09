台中惡火6死 燒出私宅囤物危害公安／盧秀燕促中央修法 徐國勇︰積極檢查執行

發生台中大 火的興中街大 樓，一樓被莊 姓女房東堆置 大量回收物。（資料照）

2022/03/09 05:30

〔記者吳書緯、蔡淑媛、蘇孟娟、張瑞楨、陳建志、張軒哲、歐素美、許國楨、羅綺／綜合報導〕台中市中區興中街七樓集合住宅重大火災，造成六死六傷悲劇，雖火警原因為縱火，但女房東在通道堆積雜物也是被認為傷亡慘重的原因。台中市長盧秀燕昨向中央喊話，呼籲中央加速訂定全國一致的法令，針對私宅堆放危險物品或囤物加以規範。內政部長徐國勇表示：「這個東西不必推責任，是整個政府都要負責任。」他已要求消防署發文給各縣市消防局，針對有查察到相關問題，在清掉堆積的雜物後，還要再增加檢查次數。

盧秀燕指出，現行法令無從處理私宅，但私宅囤物可能造成公共衛生髒亂、導致疫情甚至發生火災，相關公安風險卻須由所有民眾共同承受，她指示，除市府局處相關單位先研究自己修法外，也將聯絡立委向中央反映修法，盼由國家統一制定法律。

請繼續往下閱讀...

立委︰橫向聯繫有問題 要落實執行

台中市立法委員包括莊競程與黃國書均認為盧「畫錯重點」，現行公寓大樓管理條例已有相關規範，落實執法更重要；立委何欣純表示，同意也願意對囤積物品危及安全進行提案修法，但落實執行更重要，她批評，該事件癥結在女房東被環保局開罰二十多次，消防安檢還能通過，市府局處橫向聯繫有問題。

徐國勇說，城中城大火後，內政部積極處理，相關法律修正也經行政院通過後，送請立法院審議，對於高風險複合式大樓，要積極做檢查。

內政部營建署指出，建築物公共安全檢查申報，是檢查是否有違反、妨害或破壞防火避難設施、防火區劃及主要構造項目，如有上述項目被封閉、阻塞或改造，建管單位可依「建築法」第七十七條依法處罰。

營建署並說，消防單位執行消防檢查時，發現建築物防火避難設施等有不符規定的公共安全項目，應即時通報各目的事業主管機關處理，通報內容包括逃生通道、安全梯、防火門是否阻塞及防火區劃是否破壞。

違法隔41房 都發局開罰

台中市都發局表示，昨清查火災大樓，七層樓建物含頂樓違建，共自行隔出高達四十一個房間，進行隔局變動時均未申請變更建物使用，已違反建築法，將開罰六萬至卅萬元。

縱火犯和女房東 收押禁見

另一方面，涉嫌縱火的鄭姓主嫌，以及大樓女房東莊麗卿，台中檢方昨天以有逃亡與串供之虞，涉嫌殺人重罪等，聲請兩人羈押禁見獲准。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法