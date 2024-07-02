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上節目稱高虹安交往有婦之夫 名嘴徐嶔煌判賠10萬元

新竹市長高虹安因不滿被指與有婦之夫交往，提訴求償，新北地院審理後判決名嘴徐嶔煌賠償10萬元。（資料照）

新竹市長高虹安因不滿被指與有婦之夫交往，提訴求償，新北地院審理後判決名嘴徐嶔煌賠償10萬元。（資料照）

2024/07/02 17:45

〔記者王定傳／新北報導〕新竹市長高虹安因不滿名嘴徐嶔煌，於2022年間在政論節目上指她與「有婦之夫」交往，提訴求償160萬元，徐嶔煌主張他雖有手持字板，內容是轉載媒體報導，且自己有盡查證義務；新北地院法官判定，字板文字非單純轉載報導，而是徐嶔煌加入自己由他處獲悉的其餘資訊，甚至是個人主觀推斷後，所為整理摘要，且該言論與事實不符，徐未盡合理查證即發表，已不法侵害高虹安名譽，判賠10萬元。

高虹安主張，2022年11月2日，徐嶔煌在民視政論節目「辣新聞152」上，以手持字板載明「2019年與李男交往，李男仍有婚姻關係」，字板指稱她與男友李忠庭交往時，李男是有婦之夫，顯與事實不符，徐惡意編造她是第三者，導致觀眾對她產生破壞婚姻等負面形象，造成她的品德、操守等社會評價受嚴重貶抑，侵害其名譽權甚鉅，求償160萬元，並將判決主文刊登在徐的臉書1日。

徐嶔煌主張，他雖有手持字板行為，但字板內容是轉載自由時報報導，且他發言重點是討論高虹安疑貪污助理費社會重大議題，對高虹安是否有與有婦之夫交往之事，隻字未語。

徐嶔煌還主張，他是新聞評論者非專業記者，僅轉載報導，不具查證義務；退步言之，縱使他有查證義務，他當時確有查證、對照自由時報及三立電視台報導後，才在節目中將報導相關時序整理於手持字板上，更何況高虹安參與新竹市長選舉，並提出「友善婚育生養環境」政策，她與李男是否有不倫戀，事關公益，他有盡合理查證義務。

法官則判定，字板文字非單純轉載自由時報報導，而是徐嶔煌加入自己由他處獲悉的其餘資訊，甚至是個人主觀推斷後，所為整理摘要，並非單純投放新聞，且該言論明確指高虹安2019年與有婦之夫交往，與事實不符，足以毀損高虹安名譽，徐嶔煌自應證明有盡合理查證義務，他雖自稱查證相關報導，但相關內容均未具體提及李男實際離婚點，字板所謂李男於2019年與高虹安交往時已婚，明顯是徐等人逕行臆測跳躍推論而得結論，徐未經合理查證，散布不實言論有過失，更何況縱使是基於公共利益評論，就「事實」範疇的陳述，還是要負合理查證義務。

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