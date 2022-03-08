縱火還幫忙救火！因為3件事 養羊男闖下6死大禍

包租婆認為鄭男（見圖）養羊有臭味，浪費熱水，不繳房租，要他搬走，鄭男憤而縱火。（記者張瑞楨翻攝）

2022/03/08 19:14

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市中區興中街7樓集合住宅惡火釀成6死6傷慘劇，涉嫌縱火的鄭姓房客今天傍晚收押禁見。至於鄭男為何縱火？房東莊姓包租婆指稱，鄭男養羊有臭味，又不節約用熱水，還積欠房租，她要求鄭男搬走，被縱火報復；而鄭男於偵查中承認，他與包租婆有衝突。

台中地院裁准房客鄭男與房東莊女羈押禁見，其中，鄭男涉嫌觸犯犯刑法第173條放火、第271條殺人等罪名，犯嫌重大，且有逃亡之虞，觸犯最輕本刑為5年以上有期徒刑之罪，有相當理由認為有逃亡、湮滅、偽造、變造證據或勾串證人之虞，且有羈押必要。

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至於包租婆，台中地院認為，她涉嫌觸犯刑法第276條過失致死、第189條之2的公共危險等罪，犯嫌重大，且有事實足認有逃亡之虞，及有湮滅、偽造、變造證據或勾串證人之虞，且有羈押必要，裁定羈押禁見。

包租婆指稱，鄭男今年2月才入住，積欠房租，還在套房內養羊，臊臭味難聞。另外，鄭男生活習慣不好，經常不關熱水，不斷傾洩。她要求鄭男搬出去，沒想到鄭男會縱火。

鄭男則坦承，他與包租婆有生活上的衝突，用打火機引燃2樓電梯旁雜物，只是想教訓包租婆，沒想到會燒光整棟，造成6死6傷。

鄭男縱火後逃離現場，但又折返幫忙救火，之後在引導下，被安排到安置中心。警方懷疑他涉嫌縱火，案發翌日（7日）從安置處將他拘捕到案。

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