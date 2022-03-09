禾馨醫療創辦人蘇怡寧遭妹妹告發逃漏稅捐 因年代久遠今獲不起訴

禾馨醫療創辦人蘇怡寧。（資料照）

2022/03/09 10:48

〔記者錢利忠／台北報導〕禾馨醫療創辦人、婦產科醫師蘇怡寧，去年遭胞妹告發，指其在台大醫院任職時拿她的身分作人頭，向訊聯生技領取顧問費130萬餘元；蘇怡寧辯稱，當時他與研發團隊常往返國外交流，他妹妹有幫忙安排機票及住宿，他有付錢給妹妹就用妹妹名義申報；台北地檢署調查，因時隔久遠，稅捐資料保管年限已過而被銷毀，今將蘇怡寧不起訴。

檢方調查，蘇怡寧遭胞妹指控，明知她當時旅美，並未在台工作，卻涉嫌於2005及2006年間，以胞妹為人頭申報訊聯生技的顧問費，2個年度分別領取75萬240元、55萬6665元，總計130萬餘元，涉嫌以不正當方法逃漏稅捐。

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關於蘇怡寧2005年度扣繳憑單被告發逃漏稅捐的部分，檢方認為已逾追訴權時效，自應為不起訴處分，至於2006年度的部分，財政部台北國稅局函覆北檢指出，因該年度的申報資料已逾資料保存年限，無法提供。

此外，訊聯公司也函覆北檢，指該年度開立的扣繳憑單，因保存年限過久，已依程序銷毀，傳票紙本已無留存，而依員工交接工作資料顯示，蘇怡寧妹妹的顧問費是以現金支付，並非匯款，但由何人領取已不可考。

檢方考量難以查證蘇怡寧當初究竟有沒有將顧問費交給妹妹，且實情已不可考，蘇怡寧也堅稱沒有逃漏稅捐等犯行，依罪證有疑應利於被告的證據法則，認定蘇怡寧的罪證不足，予以不起訴。

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