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    首頁　>　社會

    槍襲家貓打碎鼻樑骨 建築師判3月加罰金30萬定讞

    貓咪頭部被金屬彈頭擊中受傷，台北地院一審依違反動物保護法，將吳男判刑3月可易科罰金9萬元，北院二審今宣判，駁回檢、辯上訴，維持原判定讞。（資料照）

    貓咪頭部被金屬彈頭擊中受傷，台北地院一審依違反動物保護法，將吳男判刑3月可易科罰金9萬元，北院二審今宣判，駁回檢、辯上訴，維持原判定讞。（資料照）

    2022/03/08 11:34

    〔記者張文川／台北報導〕台北市文山區吳姓建築師去年4月以空氣鎮暴槍，射擊劉姓民眾飼養在住家陽台的虎斑貓，貓咪頭部被金屬彈頭擊中受傷，警方循線逮獲吳男。台北地院一審依違反動物保護法，將吳男判刑3月可易科罰金9萬元，併科罰金30萬元，吳男認為判太重，檢察官認為判太輕，都提上訴，北院二審今宣判，駁回檢、辯上訴，維持原判定讞。

    吳男觸犯的動保法「故意傷害動物導致嚴重殘缺或重要器官功能喪失」罪，可處2年以下有期徒刑或拘役，併科罰金20萬元至200萬元。

    受傷家貓去年4月24日傍晚在住家陽台活動時，突然遭到鋼珠擊中右臉，當下鼻骨碎裂，被飼主送至動物醫院進行階段性治療返家療養，獸醫在傷貓體內取出一顆鋼珠彈，飼主事後上網PO文指出，凶手疑開2槍，第1槍未射中，第2槍直接命中貓咪臉部，驚動貓主人，只見貓咪滿臉是血，痛得在地上打滾，主人嚇得用毛巾包住愛貓送醫。

    警方根據監視器循線鎖定騎機車前往犯案的30歲吳男，在他住所搜索查獲具有動力機械的空氣鎮暴槍，以及237發鉛彈、50發鋁彈，以及59支瓦斯鋼瓶。

    吳男到案自稱是建築師，供稱是因為好玩才射貓自娛，平時騎機車在景美附近找尋攻擊目標，警方調查，吳男當日傍晚6點多擊傷家貓後，半小時又至興隆路一段萬有公園開槍攻擊麻雀，但未擊中，路過民眾見狀也有報警。

    北院一審獨任法官認為，沒有任何人可在欠缺理性理由下帶給動物痛苦、災難或傷害，吳故意傷害家貓，致右側鼻甲骨全毀，吳男輕蔑動物生命，影響動物保護風氣，將他判刑3月，併科罰金30萬元。

    吳男和檢方都對量刑不滿，皆提上訴，北院二審合議庭審理後，認為一審量刑已充分說明量刑理由，未逾越法令與裁量權，今判駁回雙方上訴，維持原判，全案定讞。

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