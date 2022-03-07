男拒絕酒測房產被查封 連累阿姨掏錢幫繳清罰鍰

蔡姓男子（圖右）由其阿姨（左）陪同至新北分署向書記官（中）表示要繳清拒絕酒測罰鍰。（記者王定傳翻攝）

2022/03/07 18:08

〔記者王定傳／新北報導〕行政執行署新北分署辦理「強力執行酒（毒）駕裁罰專案」，其中，一名蔡姓男子因拒絕酒測被罰18萬元，新北分署發函囑託地政機關查封他坐落於新北市新莊區的持分房產後，連累蔡男阿姨掏錢幫忙繳清罰鍰。

新北分署指出，31歲的蔡姓男子在2019年7月13日晚上9時4分，騎車在新莊區福樂街一帶，遇警察攔檢，因拒絕酒測，機車被扣，還被罰18萬元，他僅繳交1萬元，剩餘17萬元在去年9月間移送新北分署執行。

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新北分署在今年年1月19日發函囑託地政機關查封他坐落於新莊的持分房產，蔡男隔月就跑到至新北分署向書記官表示，他從事裝潢業，父母雙亡，查封的房產是父母生前購買，過戶在其兄弟名下，目前手頭不方便，請求給予時間籌款，書記官同意給予2週期間籌款，今年2月24日，蔡男在阿姨陪同下，由阿姨掏錢幫忙繳清罰鍰。

另一名55歲的朱姓男子，於2017年1月11日下午5時55分騎車行經台北市中正路遇警察攔查，因5年內酒測值超標2次以上，被罰9萬元。

新北分署在今年1月28日，即春節連假前一天，發函囑託地政機關查封他位於蘆洲的住家，朱男於2月8日即開工第2日接獲查封通知後，隨即於2月16日至監理站繳清罰鍰，卻未自動將已繳清罰鍰一事告知書記官，書記官準備登門張貼封條前，再度確認繳納情形，才發現他已繳清罰鍰，趕緊發函囑託地政機關塗銷查封登記。

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