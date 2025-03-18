大學繁星錄取率64.12％ 逾1.4萬人上榜、缺額1146個

114年大學繁星錄取率64.12％，逾1.4萬人上榜。（圖擷取自大學甄選入學委員會網站）

2025/03/18 10:26

〔記者楊綿傑／台北報導〕114年大學繁星今天公布第一到第七類錄取名單，大學甄選入學委員會表示，今年共有約2.2萬多名高中生報名，錄取約1.4萬多人，錄取率64.12％，較去年增2.42％，缺額有1146名，以文化大學缺額132名最多；另醫學、牙醫等科系繁星一階382人通過。

根據大學甄選入學委員會資料，今年有65所大學1712個學系參加招生，共提供1萬5689個招生名額，以及1962個原住民外加名額。而第一類至第七類學群招生名額報名人數為2萬2317人，較去年增加466人。

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總計第一類至第七類學群共計錄取366所高中推薦的1萬4309名一般生，錄取率為64.12%，較去年減少0.07%。招生缺額有1146個，較去年減少567個，加上後續放棄入學資格後的缺額，將回流至分發入學管道招生。

以缺額來說，東華大學有35名缺額，中央大學缺26名、政治大學缺24名、成功大學缺21名、台灣大學缺19名。至於缺額最多則是文化大學缺132名，實踐大學大學與義守大學皆各缺99名次之，後續分別為中華大學缺82名、銘傳大學缺76名。

至於第八類學群醫、牙學系報名人數共計718人，較去年增加64人。經第一階段篩選後，通過醫學系第一階段篩選人數計有316人、通過牙醫學系第一階段篩選人數則計有66人，後續再進行二階面試。

甄選會指出，學生今起就可上網查詢分發比序或篩選結果，若對結果有疑義，須在明（19日）中午12點前，透過網路向甄選會提出申請，相關程序可上甄選會網站查詢。

此外，甄選會提醒，第一到七類錄取生經分發後，即取得大學校系的入學資格，無論放棄與否，一律不得報名「申請入學」及參加「科技校院日間部四年制申請入學聯合招生」，若想參加大學分發入學等後續招生管道，須依規定時間內止至甄選委員會完成網路聲明放棄入學資格作業。

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