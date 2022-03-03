3/3 今彩539頭獎開出1注 800萬獎落雲林

威力彩、38樂合彩、雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

2022/03/03 22:18

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3月3日）開獎的第111000053期今彩539，頭獎開出1注，由雲林縣虎尾鎮德興路7號1樓「上億彩券行」開出；第111000016期威力彩、第111000053期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第111000016期威力彩中獎號碼為「第一區：16、18、21、22、23、30，第二區：04」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共4注中獎，每注可得15萬元；肆獎共38注中獎，每注可得2萬元；伍獎共251注中獎，每注可得4000元；陸獎共1675注中獎，每注可得800元；柒獎共3435注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬9256注中獎，每注可得200元；玖獎共2萬3451注中獎，每注可得100元；普獎共4萬4151注中獎，每注可得100元。

請繼續往下閱讀...

第111000016期38樂合彩中獎號碼為「16、18、21、22、23、30」，五合摃龜；四合共6注中獎，每注可得6萬7500元；三合共87注中獎，每注可得5750元；二合共1677注中獎，每注可得750元。

第111000053期雙贏彩中獎號碼為「02、04、05、06、09、11、12、16、17、18、19、24」，頭獎摃龜；貳獎共1注中獎，每注可得10萬元；參獎共105注中獎，每注可得500元；肆獎共1464注中獎，每注可得100元。

第111000053期今彩539中獎號碼為「05、11、16、24、27」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共220注中獎每注可得2萬元；參獎共7060注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬4218注中獎，每注可得50元。

第111000053期39樂合彩中獎號碼為「05、11、16、24、27」，四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共356注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8640注中獎，每注可得1125元。

第111000053期3星彩中獎號碼為「645」，正彩共35注中獎，每注可得1萬2500元。

第111000053期4星彩中獎號碼為「7610」，正彩共5注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站。

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法