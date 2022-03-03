為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    3/3 今彩539頭獎開出1注 800萬獎落雲林

    威力彩、38樂合彩、雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    威力彩、38樂合彩、雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    2022/03/03 22:18

    〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3月3日）開獎的第111000053期今彩539，頭獎開出1注，由雲林縣虎尾鎮德興路7號1樓「上億彩券行」開出；第111000016期威力彩、第111000053期雙贏彩，頭獎均摃龜。

    第111000016期威力彩中獎號碼為「第一區：16、18、21、22、23、30，第二區：04」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共4注中獎，每注可得15萬元；肆獎共38注中獎，每注可得2萬元；伍獎共251注中獎，每注可得4000元；陸獎共1675注中獎，每注可得800元；柒獎共3435注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬9256注中獎，每注可得200元；玖獎共2萬3451注中獎，每注可得100元；普獎共4萬4151注中獎，每注可得100元。

    第111000016期38樂合彩中獎號碼為「16、18、21、22、23、30」，五合摃龜；四合共6注中獎，每注可得6萬7500元；三合共87注中獎，每注可得5750元；二合共1677注中獎，每注可得750元。

    第111000053期雙贏彩中獎號碼為「02、04、05、06、09、11、12、16、17、18、19、24」，頭獎摃龜；貳獎共1注中獎，每注可得10萬元；參獎共105注中獎，每注可得500元；肆獎共1464注中獎，每注可得100元。

    第111000053期今彩539中獎號碼為「05、11、16、24、27」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共220注中獎每注可得2萬元；參獎共7060注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬4218注中獎，每注可得50元。

    第111000053期39樂合彩中獎號碼為「05、11、16、24、27」，四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共356注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8640注中獎，每注可得1125元。

    第111000053期3星彩中獎號碼為「645」，正彩共35注中獎，每注可得1萬2500元。

    第111000053期4星彩中獎號碼為「7610」，正彩共5注中獎，每注可得12萬5000元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    3/3 威力彩、雙贏彩、今彩539 開獎囉！
    2022/03/03 20:58

    3/3 威力彩、雙贏彩、今彩539 開獎囉！
    3/2 今彩539頭獎開出3注 800萬獎落新北、高雄、屏東
    2022/03/02 22:24

    3/2 今彩539頭獎開出3注 800萬獎落新北、高雄、屏東

    正妹血管都是油？醫：無關胖瘦年齡
    3/2 雙贏彩、今彩539 開獎囉！
    2022/03/02 20:50

    3/2 雙贏彩、今彩539 開獎囉！
    3/1 大樂透1.7億頭獎1注獨得！又是苗栗公館興煥投注站
    2022/03/01 22:32

    3/1 大樂透1.7億頭獎1注獨得！又是苗栗公館興煥投注站

    新居住時代來臨 大安區地上權建案瞬銷
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播