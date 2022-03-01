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    3/1 大樂透1.7億頭獎1注獨得！又是苗栗公館興煥投注站

    今晚（3月1日）開獎的第111000027期大樂透，頭獎開出1注，由苗栗縣公館鄉館中村12鄰近光路65號1樓「興煥投注站」開出。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

    今晚（3月1日）開獎的第111000027期大樂透，頭獎開出1注，由苗栗縣公館鄉館中村12鄰近光路65號1樓「興煥投注站」開出。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

    2022/03/01 22:32

    〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3月1日）開獎的第111000027期大樂透，頭獎開出1注，由苗栗縣公館鄉館中村12鄰近光路65號1樓「興煥投注站」開出、第111000051期今彩539，頭獎開出1注，由台北市中山區伊通街121號1樓「錢飛來彩券行」開出；第111000051期雙贏彩頭獎摃龜。

    第111000027期大樂透中獎號碼為「07、17、19、24、31、45，特別號：38」，頭獎1注中獎，可得1億7177萬8639元；貳獎1注中獎，可得584萬4206元；參獎共40注中獎，每注可得5萬3217元；肆獎共116注中獎，每注可得1萬1797元；伍獎共2165注中獎，每注可得2000元；陸獎共2645注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬6038注中獎，每注可得400元；普獎共3萬7850注中獎，每注可得400元。

    第111000027期49樂合彩中獎號碼為「07、17、19、24、31、45」，四合共7注中獎，每注可得20萬元；三合共146注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3728注中獎，每注可得1250元。

    第111000051期雙贏彩中獎號碼為「02、03、04、09、10、12、16、17、18、20、22、23」，頭獎摃龜；貳獎4注中獎，每注可得10萬元；參獎共156注中獎，每注可得500元；肆獎共1604注中獎，每注可得100元。

    第111000051期今彩539中獎號碼為「10、15、17、28、32」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共187注中獎，每注可得2萬元；參獎共6184注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬1885注中獎，每注可得50元。

    第111000051期39樂合彩中獎號碼為「10、15、17、28、32」，四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共133注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6873注中獎，每注可得1125元。

    第111000051期3星彩中獎號碼為「470」，正彩共88注中獎，每注可得1萬2500元。

    第111000051期4星彩中獎號碼為「4947」，正彩共5注中獎，每注可得12萬5000元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」

    大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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