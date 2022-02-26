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    2/26 今彩539頭獎開出1注！800萬獎落高雄

    今晚（2月26日）開獎的第111000049期今彩539頭獎開出1注，由高雄市三民區大豐二路496號「金吉祥彩券行」開出。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

    今晚（2月26日）開獎的第111000049期今彩539頭獎開出1注，由高雄市三民區大豐二路496號「金吉祥彩券行」開出。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

    2022/02/26 22:24

    〔即時新聞／綜合報導〕今晚（2月26日）開獎的第111000049期今彩539頭獎開出1注，由高雄市三民區大豐二路496號「金吉祥彩券行」開出；第111000049期雙贏彩，頭獎摃龜。

    第111000049期雙贏彩中獎號碼為「02、04、05、06、08、09、13、14、15、19、22、23」，頭獎摃龜；貳獎共8注中獎，每注可得10萬元；參獎共173注中獎，每注可得500元；肆獎共1707注中獎，每注可得100元。

    第111000049期今彩539中獎號碼為「13、17、24、34、35」，頭獎共1注中獎，可得800萬元；貳獎共186注中獎，每注可得2萬元；參獎共6974注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬9304注中獎，每注可得50元。

    第111000049期39樂合彩中獎號碼為「13、17、24、34、35」，四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共271注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬780注中獎，每注可得1125元。

    第111000049期3星彩中獎號碼為「216」，正彩共95注中獎，每注可得1萬2500元。

    第111000049期4星彩中獎號碼為「2953」，正彩共2注中獎，每注可得12萬5000元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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