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    2/28 今彩539頭獎開出2注！800萬獎落台中、台北

    今晚（2月28日）開獎的第111000050期今彩539，頭獎開出2注。（圖擷取自台彩官網、Google map，本報合成）

    今晚（2月28日）開獎的第111000050期今彩539，頭獎開出2注。（圖擷取自台彩官網、Google map，本報合成）

    2022/02/28 22:34

    〔即時新聞／綜合報導〕今晚（2月28日）開獎的第111000050期今彩539，頭獎開出2注，分別由台中市西屯區上德里杏林路7號1樓「玖伍彩券行」、台北市中山區五常街3號1樓「順益彩券行」開出；第111000017期威力彩、第11000050期雙贏彩，頭獎摃龜。

    第111000017期威力彩中獎號碼為「第一區：07、14、27、28、30、32，第二區：06」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共2注中獎，每注可得15萬元；肆獎共40注中獎，每注可得2萬元；伍獎共250注中獎，每注可得4000元；陸獎共1943注中獎，每注可得800元；柒獎共3654注中獎，每注可得400元；捌獎共2萬635注中獎，每注可得200元；玖獎共2萬5891注中獎，每注可得100元；普獎共4萬6052注中獎，每注可得100元。

    第111000017期38樂合彩中獎號碼為「07、14、27、28、30、32」，五合摃龜；四合共1注中獎，每注可得6萬7500元；三合共110注中獎，每注可得5750元；二合共1826注中獎，每注可得750元。

    第111000050期雙贏彩中獎號碼為「01、02、05、06、07、10、11、13、14、15、23、24」，頭獎摃龜；貳獎共5注中獎，每注可得10萬元；參獎共107注中獎，每注可得500元；肆獎共1489注中獎，每注可得100元。

    第111000050期今彩539中獎號碼為「07、17、18、34、37」，頭獎2注中獎，每注可得800萬元；貳獎共231注中獎，每注可得2萬元；參獎共7942注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬1234注中獎，每注可得50元。

    第111000050期39樂合彩中獎號碼為「07、17、18、34、37」，四合共3注中獎，每注可得21萬2500元；三合共378注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬2674注中獎，每注可得1125元。

    第111000050期3星彩中獎號碼為「869」，正彩共13注中獎，每注可得1萬2500元。

    第111000050期4星彩中獎號碼為「0294」，正彩共1注中獎，可得12萬5000元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」

    雙贏彩、威力彩、38樂合彩開獎獎號。（圖擷取自台彩官網）

    雙贏彩、威力彩、38樂合彩開獎獎號。（圖擷取自台彩官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台彩官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台彩官網）

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