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    2/25 今彩539頭獎開出4注！新北全包

    今晚（2月25日）開獎的第111000048期今彩539開出4注。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

    今晚（2月25日）開獎的第111000048期今彩539開出4注。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

    2022/02/25 22:17

    〔即時新聞／綜合報導〕今晚（2月25日）開獎的第111000048期今彩539開出4注，由新北市新莊區民本街3號「超級旺彩券行」、新北市板橋區國光路194號1樓「木蘭投注店」、新北市板橋區四維路107號1樓「金富豪彩券行」、新北市土城區延吉街264號1樓「玉芝發彩券行」開出；第111000026期大樂透、第111000048期的雙贏彩，頭獎均摃龜。

    第111000026期大樂透中獎號碼為「17、18、21、26、38、49，特別號：20」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共31注中獎，每注可得7萬1756元；肆獎共78注中獎，每注可得1萬8333元；伍獎共1793注中獎，每注可得2000元；陸獎共2354注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬4227注中獎，每注可得400元；普獎共3萬3677注中獎，每注可得400元。

    第111000026期49樂合彩中獎號碼為「17、18、21、26、38、49」，四合共6注中獎，每注可得20萬元；三合共102注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3283注中獎，每注可得1250元。

    第111000048期雙贏彩中獎號碼為「03、04、07、11、14、15、16、18、19、21、23、24」，頭獎摃龜；貳獎共7注中獎，每注可得10萬元；參獎共213注中獎，每注可得500元；肆獎共1708注中獎，每注可得100元。

    第111000048期今彩539中獎號碼為「05、17、22、35、39」，頭獎共4注中獎，每注可得600萬元；貳獎共399注中獎，每注可得2萬元；參獎共1萬83注中獎，每注可得300元；肆獎共9萬801注中獎，每注可得50元。

    第111000048期39樂合彩中獎號碼為「05、17、22、35、39」，四合共20注中獎，每注可得21萬2500元；三合共690注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬5501注中獎，每注可得1125元。

    第111000048期3星彩中獎號碼為「926」，正彩共32注中獎，每注可得1萬2500元。

    第111000048期4星彩中獎號碼為「2566」，正彩共22注中獎，每注可得12萬5000元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站

    大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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