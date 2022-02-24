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    2/24 威力彩、今彩539、雙贏彩 頭獎均摃龜

    今晚（2月17日）開獎的第111000047期今彩539、第111000016期威力彩、第111000047期雙贏彩，頭獎均摃龜。（資料照、圖擷取自台灣彩券官網；本報合成）

    今晚（2月17日）開獎的第111000047期今彩539、第111000016期威力彩、第111000047期雙贏彩，頭獎均摃龜。（資料照、圖擷取自台灣彩券官網；本報合成）

    2022/02/24 22:27

    〔即時新聞／綜合報導〕今晚（2月17日）開獎的第111000047期今彩539、第111000016期威力彩、第111000047期雙贏彩，頭獎均摃龜。

    第111000016期威力彩中獎號碼為「第一區：01、04、18、24、25、32，第二區：05」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共16注中獎，每注可得15萬元；肆獎共46注中獎，每注可得2萬元；伍獎共456注中獎，每注可得4000元；陸獎共1649注中獎，每注可得800元；柒獎共5245注中獎，每注可得400元；捌獎共2萬5618注中獎，每注可得200元；玖獎共2萬2988注中獎，每注可得100元；普獎共5萬4357注中獎，每注可得100元。

    第111000016期38樂合彩中獎號碼為「01、04、18、24、25、32」，五合1注中獎，可得115萬元；四合共4注中獎，每注可得6萬7500元；三合共150注中獎，每注可得5750元；二合共2152注中獎，每注可得750元。

    第111000047期雙贏彩中獎號碼為「01、02、03、04、06、07、08、14、16、20、22、24」，頭獎摃龜；貳獎共4注中獎，每注可得10萬元；參獎共137注中獎，每注可得500元；肆獎共2556注中獎，每注可得100元。

    第111000047期今彩539中獎號碼為「10、11、28、30、33」，頭獎摃龜；貳獎共276注中獎每注可得2萬元；參獎共7138注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬6147注中獎，每注可得50元。

    第111000047期39樂合彩中獎號碼為「10、11、28、30、33」，四合共6注中獎，每注可得21萬2500元；三合共184注中獎，每注可得1萬1250元；二合共9524注中獎，每注可得1125元。

    第111000047期3星彩中獎號碼為「197」，正彩共46注中獎，每注可得1萬2500元。

    第111000047期4星彩中獎號碼為「6932」，正彩摃龜。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站

    威力彩、38樂合彩、雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    威力彩、38樂合彩、雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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