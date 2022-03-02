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    3/2 今彩539頭獎開出3注 800萬獎落新北、高雄、屏東

    今晚（3月2日）開獎的第111000052期今彩539頭獎開出3注。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

    今晚（3月2日）開獎的第111000052期今彩539頭獎開出3注。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

    2022/03/02 22:24

    〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3月2日）開獎的第111000052期今彩539頭獎開出3注，由新北市板橋區互助街10號1樓「金鑽彩券行」、高雄市楠梓區德民路1000號之1「萬全彩券行」以及屏東縣東港鎮延平路133號「旺得福公益彩券」開出；第111000052期雙贏彩，頭獎摃龜。

    第111000052期雙贏彩中獎號碼為「01、02、05、07、09、10、12、15、17、18、20、22」，頭獎摃龜；貳獎共19注中獎，每注可得10萬元；參獎共157注中獎，每注可得500元；肆獎共1759注中獎，每注可得100元。

    第111000052期今彩539中獎號碼為「06、15、16、21、23」，頭獎共3注中獎，每注可得800萬元；貳獎共179注中獎，每注可得2萬元；參獎共7608注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬3171注中獎，每注可得50元。

    第111000052期39樂合彩中獎號碼為「06、15、16、21、23」，四合共3注中獎，每注可得21萬2500元；三合共296注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬960注中獎，每注可得1125元。

    第111000052期3星彩中獎號碼為「735」，正彩共22注中獎，每注可得1萬2500元。

    第111000052期4星彩中獎號碼為「5586」，正彩共14注中獎，每注可得12萬5000元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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