路見騎士邊騎車邊看平板 正義男攔人拔鑰匙逮「現行犯」慘了

正義男質疑騎士邊騎車邊看平板很危險，攔人、強拔鑰匙辯稱逮「現行犯」，反被法院判處拘役10天。（記者鄭淑婷攝）

2022/03/03 11:55

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕黃姓男子騎機車行經桃園市中壢區，見樂姓男子邊騎車邊看平板電腦，竟以攔阻並拔下他鑰匙取代檢舉，被依強制罪移送法辦，黃男喊冤「樂男是公共危險現行犯...我是依法逮捕他」，桃園地院法官勘驗警方密錄器及路口監視器，樂男當時騎車狀況正常，難認有需要立即逮捕的急迫性，近日依強制罪判處黃男拘役10天，如易科罰金，黃男得為自己「正義過了頭」，付出1萬元代價。

黃男於2019年11月15日下午4點多，騎車行經中壢區新中北路與新中一街、新中二街，見樂男邊騎車邊看架在儀表板上的平板電腦，認為此舉相當危險、已妨害公眾安全，遂騎車將他攔下並強拔鑰匙，樂男要求返還遭拒報警處理，黃男被依強制罪移送法辦。

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黃男喊冤「樂男是公共危險現行犯，他當時將平板電腦放在儀表板上邊騎邊玩、開開停停，這樣很危險，我把他的機車鑰匙拔起來，不讓他騎乘的機車移動而逃跑，我是依法逮捕他」。

法官勘驗警方密錄器，警方到場詢問黃男「鑰匙呢？你是哪位？為什麼要拿他鑰匙」，他回稱「我怕他跑掉，他平板電腦放在機車上看影片很危險」、「他機車搖搖晃晃，我要報公共危險」，警方另質問「可以用逕舉方式，沒有必要這樣拔鑰匙」，黃男仍堅稱「這種程度是公共危險」，不過，從路口監視器影像，樂男當時未有騎車搖晃或其他致生往來危險駕駛行為，難認有需要立即逮捕的急迫性，反倒黃男強行拔走鑰匙、以機車擋路應予非難，且犯後否認、態度不佳，依強制罪判處拘役10天。

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