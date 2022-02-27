8旬婦警覺「忘年交」匯款 詐團驚喊「Goodbye」閃退

鄭婦要到銀行匯款，機警行員趕緊報警協助。（警方提供）

2022/02/27 12:02

〔記者許國楨／台中報導〕台中市八旬鄭姓婦人透過臉書認識一名自稱美籍華裔機師的忘年之交，對方日前誆稱要寄給她的農曆春節禮物，因未支付國際運費卡關，她前往銀行準備匯款支付約新台幣8.9萬元運費時，機警行員察覺有異通報警方一同勸阻，詐團發現到口肥肉飛了，留下一句「Goodbye！」後隨即離線，及時阻詐。

台中市第三分局東區分駐所23日接獲轄內銀行來電，表示83歲鄭婦疑遭詐騙，員警洪仙真、林癸良趕到現場了解原委，不到10秒鐘便篤定的對鄭婦說：「這是騙人的！」原來鄭婦去年底透過臉書認識一名男網友，對方自稱年約50歲名為「Ilovemyjob 蔣」，是住在美國德州的華裔機師。

請繼續往下閱讀...

3個月來兩人相談甚歡非常投緣，因身為華人也很重視農曆春節，特地買了包包要送給鄭婦當春節禮物，但因包包裡另外放了4000美金的紅包，未支付國際運費遲遲無法放行，需要鄭婦付款後才能收到包裹；此時機警的王姓行員見鄭婦欲匯出8.9萬元的高額「

員警找出近期新聞報導過的相關案例佐證，告訴鄭婦「機師＋寄送禮物＋高額運費」完全就是詐騙集團的經典腳本，且將運費匯入私人帳戶並不合乎邏輯，鄭婦有所警惕，告訴對方已請警察前來了解，而詐團知道到口的肥肉飛了，果斷留下一句「Goodbye!」後隨即離線。

鄭婦這下才忍不住笑著表示，自己跟對方很聊得來，也不疑有他，活到這把年紀了，真沒想過也會遇到詐騙！員警表示，儘管詐騙手法推陳出新，仍是有公式可循，然許多民眾都覺得不會那麼倒楣遇到詐騙，或囿於詐騙話術一時失去警覺心，才會透過行員及警方雙重把關，讓民眾在匯款前能更「謹慎」一些，保住辛苦錢。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

鄭婦收到的詐騙訊息。（警方提供）

鄭婦收到的詐騙訊息。（警方提供）

員警趕到與行員一同勸阻，及時阻詐。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法