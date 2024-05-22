國道30多名學生「路肩大縱走」原因曝 司機氣切溝通不良釀誤會

桃園龍潭學生專車國道3號北向大溪路段故障，30多人「路肩大縱走」。（取材臉書「重機車友I各區路況天氣、資訊分享中心」）

2024/05/22 15:28

〔記者李容萍／桃園報導〕國道3號北向大溪路段， 昨（21日）傍晚一輛載滿學生的遊覽車（桃園市某大專院校學生專車），因車輛發生故障停靠路肩，車上的30多位學生陸續下車，沿著路肩往北大縱走，畫面危險；對此，國道警方今（22日）指出，經查該校車駕駛因車輛臨時故障暫停路肩，因為駕駛曾氣切造成溝通上的誤會，讓學生誤以為下車後要往北走，警方將依道路交通管理處罰條例製單告發，最高開罰1200元。

據了解，這所位於桃園龍潭的大專院校共有6000多位學生，每天通勤學生約2000多人，由校方委外某交通公司共調派71輛次的遊覽車協助學生通勤，往來台北、新竹之間，昨天故障的學生專車是通往桃園市蘆竹南崁地區，車上約30餘位學生；校方對於整個事件不願多談。

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該委外交通公司黃姓業者受訪表示，故障校車駕駛昨日傍晚行經國道3號北向大溪路段後發現水箱有異常反應，便將車輛停妥在路肩，因駕駛喉嚨開刀氣切無法說話，臨時向公司透過LINE說明車輛故障，當時已向學生表示請學生到校車前方路肩安全處等待，等公司另派專車接送；不過，學生疑似誤會駕駛意思，下車後直接朝北前進，等車輛重新發動後，趕緊將學生全部接回車上，於下交流道後由另一輛接駁車接送至南崁地區。

黃姓業者說，故障校車已開回公司進行檢查，事件經過應該是駕駛與學生之間溝通不良造成誤會，公司已陪同駕駛向國道警方說明。

桃園龍潭學生專車國道3號北向大溪路段故障，30多人「路肩大縱走」。（記者李容萍翻攝）

桃園龍潭學生專車國道3號北向大溪路段故障，30多人「路肩大縱走」。（記者李容萍翻攝）

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