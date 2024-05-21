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好危險！學生專車國3北向大溪段故障 30多人「路肩大縱走」

好危險！學生專車國道3號北向大溪路段故障，30多人「路肩大縱走」。（取自臉書「重機車友I各區路況天氣、資訊分享中心」）

好危險！學生專車國道3號北向大溪路段故障，30多人「路肩大縱走」。（取自臉書「重機車友I各區路況天氣、資訊分享中心」）

2024/05/21 21:06

〔記者李容萍／桃園報導〕國道3號北向57公里大溪路段， 今（21）傍晚一輛載滿學生乘客的遊覽車（桃園市某醫護管理專科學生專車），疑似車輛發生故障，停靠在路肩，沒想到車上的學生居然陸續下車，計有30多人沿著路肩持續北上大縱走，從國道監視器畫面可以看到，路肩全部都是該輛遊覽車的學生，行駛在外側的車輛，看到此景紛紛閃避、直喊相當危險。

國道公路警察局第六公路警察大隊於今日傍晚5點22分許接獲通報指稱輔助車道有故障車，經查證為桃園市某校學生專車，經電話聯繫該車公司黃姓負責人表示，得車該車張姓駕駛人自述行經國道3號北上57.9公里處時，車輛不明原因故障，停放路肩。為了避免2次事故，請車上學生乘客先下車至車輛前方或草叢等安全處所等候，田於駕駛人本身患有疾病，致溝通不良，引發乘客誤會而向前行走。於故障排除後即重新將乘客引導回車內並駛離。此案後續由國道警方通知相關人員到案說明。

第六公路警察大隊晚間呼籲用路人應遵守交通規則，依高速公路及快速公路交通管制規則第22條規定，汽車行駛高速公路及快速公路，不得在指定場所以外之路段裝卸貨物或上下乘客。上路前應確實檢查車輛，避免因車輛機件損壞，造成行車危險，發現車輛有異狀，立即停靠路肩或避車彎，人員下車面向來車，退到安全處，並利用1968APP警政報案功能向國道警方報案求援。

好危險！學生專車國道3號北向大溪路段故障，30多人「路肩大縱走」。（記者李容萍翻攝）

好危險！學生專車國道3號北向大溪路段故障，30多人「路肩大縱走」。（記者李容萍翻攝）

好危險！學生專車國道3號北向大溪路段故障，30多人「路肩大縱走」。（記者李容萍翻攝）

好危險！學生專車國道3號北向大溪路段故障，30多人「路肩大縱走」。（記者李容萍翻攝）

好危險！學生專車國道3號北向大溪路段故障，30多人「路肩大縱走」。（取自臉書「重機車友I各區路況天氣、資訊分享中心」）

好危險！學生專車國道3號北向大溪路段故障，30多人「路肩大縱走」。（取自臉書「重機車友I各區路況天氣、資訊分享中心」）

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