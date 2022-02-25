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    首頁　>　社會

    夢想投資比特幣賺大錢 婦人險被詐警及時阻止

    台中楊姓婦人和女兒想投資比特幣險被詐，幸好大里分駐所員警和行員勸說保住辛苦積蓄。（記者陳建志翻攝）

    台中楊姓婦人和女兒想投資比特幣險被詐，幸好大里分駐所員警和行員勸說保住辛苦積蓄。（記者陳建志翻攝）

    2022/02/25 10:36

    〔記者陳建志／台中報導〕台中大里一名楊姓婦人，日前從手機通訊軟體LINE看到比特幣投資訊息，主動將對方加為好友，對方聲稱能幫她投資比特幣賺大錢，要求匯款12萬元到指定帳戶，婦人不疑有他，委託女兒前往匯款，行員和經理發現該帳戶異常，通報員警來阻詐，苦口婆心勸說才讓她相信碰到詐騙，保住辛苦存下的積蓄。

    這名住在大里的楊姓婦人，從手機看到投資比特幣的消息，因聽聞可獲取暴利，就和對方加為好友，對方見魚兒上鉤，吹噓投資比特幣的豐厚利潤，慫恿楊婦投資，並將12萬元匯至其指定的帳戶，婦人心想有這麼好的投資管道心動，拿錢請女兒幫她到銀行匯款。

    所幸機警行員及經理即時發現該帳戶已經通報異常，擔心被騙失金，立即通報警方，大里分駐所巡佐洪弘寬及警員彭于庭獲報趕到，了解後和行員合力耐心勸說，理性分析並分享自身處理過的類似案例，婦人終於恍然大悟相信是碰到詐騙，對於警方和行員及時阻止保住辛苦錢頻頻感謝。

    霧峰分局提醒，詐騙集團手法變化多端，凡涉及不知名人士要求金錢往來務必再三確認，亦可撥打反詐騙專線165查證，遵循「冷靜」、「查證」、「報警」反詐騙3要領。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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