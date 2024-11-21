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    中士未熄燈被長官斥責 鐵鎚攻擊頭縫9針改判18月

    中士因未熄燈被斥責，涉嫌持鐵鎚攻擊大隊長頭部縫9針，被高雄高分院從重改判。 　（記者鮑建信攝）

    中士因未熄燈被斥責，涉嫌持鐵鎚攻擊大隊長頭部縫9針，被高雄高分院從重改判。 　（記者鮑建信攝）

    2024/11/21 08:35

    〔記者鮑建信／高雄報導〕海軍新兵訓練中心楊姓中士因未熄燈被斥責，被控持鐵鎚攻擊大隊長頭部縫了9針，被依陸海空軍刑法判刑8月並緩刑2年，高等法院高雄分院則從重改判1年半、緩刑4年。

    判決書指出，2023年9月18日晚上10點多，高雄市左營區「海軍新兵訓練中心」張姓大隊長，傳LINE予楊姓中士兼教育班長，質問為何不熄燈，要求其當面報告，因而引發他不滿。

    不久，楊男自文書室持鐵鎚，涉嫌朝站在1樓安全士官桌的張男頭部等處揮打多下，後經廖姓少尉輔導長將2人分開，張男經同袍送醫救治，腦部、臉部等多處受傷，共約8公分傷口，並縫了9針（傷害部分張撤告）。

    張男應訊指稱，楊男算是很棒的幹部，與他私下相處還不錯，也沒有什麼可挑剔的地方，案發當時可能比較忙，他要辦全部的伙食，又接了一批新兵，心理壓力較大，才會情緒失去控制。

    地院姑念楊認罪，又賠償12萬元和解，張男也表示不追究，乃依對長官施強暴罪判刑8月，宣告緩刑2年，交付保護管束，但需提供180小時義務勞務，及接受法治教育3場次。

    檢方認為量刑太輕上訴，高雄高分院則改判1年6月，緩刑4年並交付保護管束，但需提供200小時義務勞務，及接受法治教育4場次，仍可上訴。

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