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    首頁　>　社會

    同好稱買地顧毛孩要借款百萬 愛狗女萌憐心險遭詐

    南市六分局員警勸阻李女匯款百萬元給自稱愛狗人士的謝女。（民眾提供）

    南市六分局員警勸阻李女匯款百萬元給自稱愛狗人士的謝女。（民眾提供）

    2022/02/24 19:57

    〔記者王俊忠／台南報導〕台南市警六分局金華派出所巡佐林國良、警員許哲榮2人於23日巡邏時，接獲中信銀行行員來電通報指有1女子到銀行匯款，員警前往了解，得知李女與同為愛狗人士的謝姓女子以LINE聯絡，謝女以要買地照顧狗為由向李女借款100萬元。警方告知如此大額借款方式過於草率，有詐騙疑慮，阻止李女匯款免於被騙。

    李女告訴警方，23日她在LINE通訊軟體上接到她幾年前認識同為愛狗人士、自稱姓謝某某的女子與她通話交談，謝女表示為了照顧流浪狗、要在南投地區買土地，需要向她借一大筆金錢，經過討論後，她欲借款100萬元台幣給謝女。

    謝女並寫下1張借款契約書，用LINE傳給李女以示取信，李女不疑有他，並依對方所指示到臨櫃匯款100萬元至謝女提供的台銀帳戶帳號。林等2員警仔細檢視李女的手機對話，判斷若真同為愛狗人士要借大筆錢，怎會以如此草率方式（如不當面洽談、不看土地位置等）來借款。

    員警與李女討論、研判很可能是常見假冒身分借款（猜猜我是誰）的慣用詐騙手法，李女也對該愛狗人士朋友身分產生懷疑，決定取消匯款，避免自己的100萬元血汗錢有去無回。

    南市警六分局長許敏能提醒民眾，如接獲陌生人士來電借錢或慫恿參加網路投資平台，務必謹記防詐騙3要訣「保持冷靜、小心查證、打165反詐騙電話諮詢」，提高防詐警覺，反覆查詢確認，有多一分警惕就能少一分損失。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    南市六分局員警勸阻李女匯款百萬元給自稱愛狗人士的謝女。（民眾提供）

    南市六分局員警勸阻李女匯款百萬元給自稱愛狗人士的謝女。（民眾提供）

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