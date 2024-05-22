中捷砍人兇嫌選台中捷運動機曝 支持廢死還有這2項原因

洪生被依殺人未遂等罪名移送時，未回應任何問題，也沒有道歉。 （記者張瑞楨攝）

2024/05/22 15:27

〔記者許國楨／台中報導〕台中捷運昨天驚傳無差別砍人事件，住高雄的洪嫌為何捨同樣都有捷運的高雄及台北，專程自高雄搭車北上台中犯案，其動機終於逐步釐清，據透露，其一因洪女友父在高雄捷運局服務，不想讓他們為難，其二則是北捷有鄭捷犯過案，不想被搶風采，第三則是因支持廢死，想藉此凸顯此議題，引起社會注意。

洪嫌案發一星期前就在高雄市路竹區買好兇刀，19日轉而從高鐵台南站北上到台中，入住台中南屯摩鐵，21日早上再搭乘計程車到中捷水安宮站，跑到一旁的水安宮廁所內吞8顆藥，11時許進入捷運站，先把行李放在置物櫃，再取刀放入提代內進入捷運車廂犯案。

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此案發生後引發全台震驚，但外界更關心且引發議論的是，20歲洪姓護專生明明住高雄，為何捨同樣都有捷運的高雄及台北，專程到台中市犯案，而其確實的犯案動機，則隨著他在今天接受警詢筆錄製作，被依殺人未遂等罪嫌移送法辦，逐一浮現。

據透露，洪嫌犯案動機大致有三項，其一是因為女友的父親在高雄捷運局服務，他唯恐在此犯案讓女友不好交代，也讓女友父親不諒解，因而捨棄，第二項原因則是，北捷曾有鄭捷犯過案，他不想被拿來與鄭捷比較，甚至是被搶過風采，因而也未考慮北捷選擇也有捷運的台中下手。

第三項原因則是，洪嫌對於政治相當熱衷，也有特定傾向，尤其是廢死議題，更有自己獨特看法，雖在其臉書未討論廢死議題，但立場是挺廢死，加上大法官上月間才討論此議題，洪為引起社會重視，刻意選在總統就職第二天犯案，目的就是藉此凸顯此議題，引起社會關注。

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