台南少年沉迷中國直播 61萬元險遭騙

吳男（左）險遭詐61萬，媽媽趕來派出所關心。（警方提供）

2022/02/25 19:29

〔記者楊金城／台南報導〕台南將軍區1名21歲吳姓年輕人，昨天（24日）下午到將軍郵局辦理匯款高達61萬元給中國1家直播娛樂公司，郵局驚覺其中有詐，火速連絡學甲警分局將軍分駐所派員到場才成功阻詐。

警員吳柄諭詢問吳男為何要匯款，吳男堅稱自己是遊戲迷，匯款用來購買遊戲相關商品，並非被詐騙。

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吳男起初不願透露實情，員警機靈的先是關心吳男右手因何受傷包紗布、從事何種工作，再告知他與吳男的年紀相仿，深知賺錢不易，如將辛苦錢匯入歹徒手上便得不償失。

吳男這才放下心防，稱自己迷上中國直播平台，平台直播主向線上觀眾宣稱「斗內」（意指贊助）就可獲得直播平台3倍的回饋，又聲稱活動有名額限制，未趕快贊助就沒有了，他才急著到郵局進行匯款。

而吳男準備匯款的61萬元，一部分是他工作所得，另是右手受傷的保險理賠金。

警員吳柄諭聽後立刻告知吳男這是詐騙手法，並帶返將軍分駐所，擋下匯款；警方查證吳男的匯款帳號，發現該帳戶已被165反詐騙專線通報異常，果然是詐騙案，吳男這才學乖。

吳母說，兒子沉迷直播，堅信能從直播平台獲得高報酬，經常想要匯款贊助直播平台，幸好將軍分駐所及郵局聯手阻止匯款，不然辛苦積攢的薪水及保險理賠金就被詐騙一空。

學甲分局今天提報獎勵員警和郵局，分局長蔡宗昌表示，預防詐騙及攔阻匯款是台南市重點警政工作，學甲警與金融機構、超商建立LINE聯防網絡，要讓詐騙集團無法得手；民眾如遇上可疑詐騙，可撥打165或110進行諮詢。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

吳姓年輕人（右一）到將軍郵局辦理匯款高達61萬元給中國1家直播娛樂公司，郵局驚覺其中有詐，火速連絡警方到場才成功阻詐。（警方提供）

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