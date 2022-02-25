為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    台南少年沉迷中國直播 61萬元險遭騙

    吳男（左）險遭詐61萬，媽媽趕來派出所關心。（警方提供）

    吳男（左）險遭詐61萬，媽媽趕來派出所關心。（警方提供）

    2022/02/25 19:29

    〔記者楊金城／台南報導〕台南將軍區1名21歲吳姓年輕人，昨天（24日）下午到將軍郵局辦理匯款高達61萬元給中國1家直播娛樂公司，郵局驚覺其中有詐，火速連絡學甲警分局將軍分駐所派員到場才成功阻詐。

    警員吳柄諭詢問吳男為何要匯款，吳男堅稱自己是遊戲迷，匯款用來購買遊戲相關商品，並非被詐騙。

    吳男起初不願透露實情，員警機靈的先是關心吳男右手因何受傷包紗布、從事何種工作，再告知他與吳男的年紀相仿，深知賺錢不易，如將辛苦錢匯入歹徒手上便得不償失。

    吳男這才放下心防，稱自己迷上中國直播平台，平台直播主向線上觀眾宣稱「斗內」（意指贊助）就可獲得直播平台3倍的回饋，又聲稱活動有名額限制，未趕快贊助就沒有了，他才急著到郵局進行匯款。

    而吳男準備匯款的61萬元，一部分是他工作所得，另是右手受傷的保險理賠金。

    警員吳柄諭聽後立刻告知吳男這是詐騙手法，並帶返將軍分駐所，擋下匯款；警方查證吳男的匯款帳號，發現該帳戶已被165反詐騙專線通報異常，果然是詐騙案，吳男這才學乖。

    吳母說，兒子沉迷直播，堅信能從直播平台獲得高報酬，經常想要匯款贊助直播平台，幸好將軍分駐所及郵局聯手阻止匯款，不然辛苦積攢的薪水及保險理賠金就被詐騙一空。

    學甲分局今天提報獎勵員警和郵局，分局長蔡宗昌表示，預防詐騙及攔阻匯款是台南市重點警政工作，學甲警與金融機構、超商建立LINE聯防網絡，要讓詐騙集團無法得手；民眾如遇上可疑詐騙，可撥打165或110進行諮詢。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    吳姓年輕人（右一）到將軍郵局辦理匯款高達61萬元給中國1家直播娛樂公司，郵局驚覺其中有詐，火速連絡警方到場才成功阻詐。（警方提供）

    吳姓年輕人（右一）到將軍郵局辦理匯款高達61萬元給中國1家直播娛樂公司，郵局驚覺其中有詐，火速連絡警方到場才成功阻詐。（警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    「瘋美食APP」客戶個資外洩 王品：公司也是受害者
    2022/02/25 13:59

    「瘋美食APP」客戶個資外洩 王品：公司也是受害者
    夢想投資比特幣賺大錢 婦人險被詐警及時阻止
    2022/02/25 10:36

    夢想投資比特幣賺大錢 婦人險被詐警及時阻止
    蹭戰爭熱度 鬼扯烏克蘭攻打以色列騙信老婦險匯29萬
    2022/02/25 10:04

    蹭戰爭熱度 鬼扯烏克蘭攻打以色列騙信老婦險匯29萬
    國內投資詐騙激增去年達4904件 前3大手法出爐
    2022/02/25 08:23

    國內投資詐騙激增去年達4904件 前3大手法出爐

    葉家妤有它 睡覺時也能與脂肪斷捨離
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播