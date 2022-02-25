維修工糾紛放火報復 無辜2艘漁船受創重判

洪男因細故放火燒無辜的2艘漁船，被高雄高分院判刑。（記者鮑建信攝）

2022/02/25 22:33

〔記者鮑建信／高雄報導〕修船工洪男因遭同行陳男誹謗致生意不佳，見他在碼頭漁船維修，涉嫌凌晨攜帶具助燃性質硬化劑和打火機放火燒該船，並波及旁邊另艘漁船，2艘漁船近5千萬元損失慘重，被高雄高分院依公共危險罪，判處有期徒刑3年6月。

判決書指出，被告洪男以維修漁船為業，因認前遭同業陳男說壞話，致其生意不佳而懷恨在心。

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2020年8月間，洪在屏東縣新園鄉鹽埔漁港碼頭，發現陳在停泊於岸邊金福昇漁船上進行維修，為報復洩恨，竟於隔月6日0時59分，攜帶具助燃性質的硬化劑及打火機，騎機車前往碼頭岸邊停放。

洪男隨後登上漁船，見四處無人，將硬化劑擺在右舷走道後段近船尾處，以打火機點燃厚紙並引燃硬化劑後離開，騎車到出海口處，還回望起火情形，因硬化劑之助燃作用，金福昇漁船迅速起火燃燒。

由於火勢猛烈而延燒緊靠旁邊的金興祥13號漁船（船上無人），導致兩艘漁船嚴重受損，另有緊鄰一艘漁船因船長和漁工及時發現火勢，將漁船駛離而未受損。

消防隊接獲岸上釣客報案，迅速抵達現場撲滅火勢。警方據監視畫面，循線逮捕洪嫌。

高雄高分院審酌洪嫌認罪，他並賠償金福昇船主100萬元，因此維持原審判決。

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