女婿下午才嗆縱火… 善化民宅遭大火夜襲

台南善化蓮潭里今晚發住宅火警，消防人員很快撲滅，未有人員傷亡，但研判起火原因恐不單純。（民眾提供）

2022/02/19 22:53

〔記者萬于甄／台南報導〕台南市善化區蓮潭里今晚7點多發生住宅火警，消防局獲報派員趕抵時，2、3樓竄出猛烈火舌，火勢約半小時撲滅，無人員傷亡受困。但消防人員研判起火原因不單純，疑似屋主女婿縱火，警方目前已掌握相關人員，詳細案情仍待進一步釐清。

消防局今晚約7點22分獲報，善化蓮潭里一處民宅竄出濃煙，派遣善化、新市、南科、安定、大內及新化等消防分隊，共17車36人趕往救援。消防人員抵達現場發現，2、3樓房間竄出火舌，火勢相當猛烈，趕緊布水線灌救，火勢約10分鐘獲得控制，約半小時撲滅。

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據悉，屋主女兒及女婿近期傳出發生口角爭執，女兒今天下午到派出所申請保護令時，女婿曾揚言要縱火，孰料，晚間住家就發生火警，而且案發當下女婿一度失聯，消防人員深怕他發生危險，火勢撲滅後入室搜索共3次，均未發現女婿身影。

經警方調查，女婿事發時騎機車在各地四處閒晃，消防人員得知後，才鬆了一口氣。

這起火警初估燃燒面積約25平方公尺、財損約10萬，而火勢快又急，消防人員研判起火原因不單純，疑似遭縱火，但詳細起火原因仍待調查。警方已掌握女婿行蹤，將協請他到案說明，釐清案情。

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