火災燒光家當！媽孫打赤腳無處去 兒欠醫藥費送醫逃跑

南投縣草屯鎮郊區鐵皮屋今天凌晨發生火警，一家三代打赤腳逃生，家當都燒光。（民眾提供）

2022/02/17 11:18

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣草屯鎮郊區一間鐵皮屋疑電線走火，今凌晨3時發生火災，68歲阿嬤呼叫兒子其及女友，還有睡在夾層的孫子，4人赤腳逃出火場，兒子輕微燙傷，由女友陪伴上救護車，因先前欠醫院數萬元醫藥費，賴男和女友從醫院逃跑，一家人的家當全燒光，而阿嬤和孫子衣著單薄，被打火兄弟接回草屯消防分隊，給兩人脫鞋，並拿被子讓他們禦寒，阿嬤說，三代以月租5000元在該鐵皮屋棲身，如今房子燒光也不知該怎麼辦。

這間位在草屯鎮富寮里郊區的鐵皮屋，今天凌晨近3時發生火災，住在屋內的賴姓阿嬤先發現離她不遠處冒火，大聲呼叫「火燒厝！火燒厝！」與她睡在一樓中間只隔一個拉門的兒子和其女友，以及睡夾層的孫子聽到後，打赤腳奔逃，孫子下樓梯時因全黑還摔下樓梯，所幸沒有大礙，4人打赤腳、穿單薄衣服逃出，包括手機、皮包、機車鑰匙等有家當都在屋內被燒掉。

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草屯消防分隊及中興、雙冬、碧興消防分隊人車到場滅火，火勢很快就控制並撲滅，賴姓兒子有輕微燙傷，在女友陪伴下坐上救護車，由草屯消防分隊救護隊員送佑民醫院敷傷，但兩人下了救護車，在等候急診室人員檢查傷勢時，即偷偷跑掉，到上午仍不知去向。

賴姓阿嬤和孫子因為只穿單薄衣服又打赤腳，凌晨氣溫很低，消防隊員不忍他們受凍，便載祖孫回草屯消防分隊，拿脫鞋讓孫子穿上，並找被子讓兩人蓋著禦寒，後來還幫這對祖孫泡麵，讓兩人填一埴肚子，上午也已聯絡富寮里長，請里長先幫這一家人申請急難救助。

賴姓阿嬤說，祖孫三代以月租5000元向房東租該間鐵皮屋棲身，先前電線就有問題，水電工人檢查後說線路太老舊，想不到凌晨就燒起來，現有家當都燒光，也沒有可棲身的地方，真的不知道該怎麼辦。

鐵皮屋起火，遠遠就看到火光。（民眾提供）

草屯、中興、雙冬、碧興等消防分隊趕至滅火，火勢很快控制。（民眾提供）

鐵皮屋內的家具都燒成焦黑。（民眾提供）

賴姓男子有輕度燒燙傷，坐上消防救護車到醫院，但是因為欠數萬元醫藥費而跑掉。（記者陳鳳麗翻攝）

賴姓阿嬤手有輕微燙傷，消防分隊帶回包紮，並給被子禦寒，還幫她和其孫子泡麵。（民眾提供）

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