沈發惠再爆林姿妙「神祕保險箱」子女訂貨 宜檢不予回應

立委沈發惠今天再發文加碼爆料，在林姿妙縣長官邸的保險箱送貨單，送貨地點是人頭租的套房，訂貨人是林姿妙子女。宜檢表示不予回應。（資料照）

2022/02/24 20:40

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣長林姿妙捲入弊案，被檢廉二度搜索。民進黨立委沈發惠昨天（23日）在臉書爆料，檢廉在第一波搜索時，有個保險箱「應扣未扣」，宜蘭地檢署表示相關說法子虛烏有。沈發惠今天再發文說，「我講的是不是事實，是內行的心中就有數」，加碼爆料在縣長官邸的保險箱送貨單，送貨地是人頭租的套房，訂貨人是林姿妙子女。宜檢表示不予回應。

宜蘭地檢署、廉政署上個月13日進行第一波搜索，本月22日進行第二波搜索，林姿妙、林姿妙女兒林羿伶、二兒子林佑澤都列被告，林姿妙涉貪污圖利、財產來源不明罪嫌80萬元交保，林羿伶涉貪污圖利罪嫌無保請回，林佑澤涉刑法湮滅刑事證據罪200萬元交保。

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林姿妙今天開記者會哽咽控訴遭強權欺壓，並向兒女道歉，牽連到他們。

沈發惠23日文章指出，林姿妙有很多保險箱，放在不同地方，聽說檢廉第一次搜索時，發現一個「不在搜索現場的保險箱」，檢察事務官請示指揮搜索的檢察官，要不要去查扣這個保險箱，檢察官裁示「不必」。

文章寫道，約談結束後，林佑澤拖一卡行李箱，把保險箱清空，據目擊者形容，這卡行李箱「真的很重」，不知道是金條還現金。沈發惠說，宜檢第二波搜索後，聲押林姿妙失利，「那個應扣未扣的保險箱，應該也是關鍵吧」。但對於這個說法，宜檢表示，相關說法子虛烏有，不予回應。

沈發惠今天再發文寫道，檢方若承認，就必須有人負責，「知道這件事的人很多，我講的是不是事實，是內行的心中就有數。」

沈發惠在文中說，為了不影響偵辦，只再提一關鍵，在縣長官邸的購買保險箱送貨單，送貨地點是一個用人頭租的套房，保險箱訂貨人是林姿妙「對不起」的子女。

對此，宜檢表示不予回應。

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