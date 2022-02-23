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    首頁　>　政治

    綠委爆林姿妙有關鍵「神秘保險箱」 檢察官卻未扣

    宜蘭縣長林姿妙涉及土地增值稅與財產來源不明弊案，法院諭知80萬元交保。（記者蔡昀容攝）

    宜蘭縣長林姿妙涉及土地增值稅與財產來源不明弊案，法院諭知80萬元交保。（記者蔡昀容攝）

    2022/02/23 16:27

    〔即時新聞／綜合報導〕宜蘭縣長林姿妙涉入羅東土地增值稅圖利弊案，檢察官訊後聲押，宜蘭地院裁定80萬元交保。民進黨立委沈發惠爆料，他聽說宜蘭檢調今年1月第一次發動搜索林姿妙時，發現一個不在現場的保險箱，但現場指揮官卻當場裁示不必查扣該保險箱，行動結束後，林姿妙的二兒子就拖了一卡行李箱把保險箱清空。沈發惠說，今天宜蘭地檢聲押林姿妙失利，「那個應扣未扣的保險箱，應該也是關鍵吧」。

    對於沈發惠的爆料內容，宜蘭地檢署表示，相關說法子虛烏有，不予回應。

    沈發惠今日在臉書PO文表示，林姿妙的保險箱很多，而且分別放在不同的地方，他聽說宜蘭地檢署和廉政署在今年1月13日，第一次發動約談和搜索林姿妙時，發現了一個不在搜索現場的保險箱。至於為什麼會發現這個不在搜索現場的保險箱？當然只有現場的人才會知道。為了保護消息來源，他就只好先不說明關鍵細節。

    沈發惠指出，當現場的檢察事務官請示指揮搜索的檢察官要不要去查扣此保險箱？檢察官當場裁示「不必」，而搜索和約談行動結束之後，林姿妙的二兒子林佑澤拖了一卡行李箱，把那個神秘保險箱清空了。

    沈發惠指出，妙的是縣長公子拖著沈重行李箱，竟然被人撞見，消息才會外流。據目擊者形容這卡行李箱「真的很重」，也不知道裡面是金條還是現金，「今天宜蘭地檢聲押林姿妙失利，那個應扣未扣的保險箱，應該也是關鍵吧」。

    民進黨立委沈發惠爆料內容。（擷自臉書）

    民進黨立委沈發惠爆料內容。（擷自臉書）

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