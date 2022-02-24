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    前國民黨立委楊吉雄 被指是林姿妙金主

    捲入宜蘭縣政府弊案的前國民黨立委楊吉雄，與縣長林姿妙交情匪淺。（記者蔡昀容攝）

    捲入宜蘭縣政府弊案的前國民黨立委楊吉雄，與縣長林姿妙交情匪淺。（記者蔡昀容攝）

    2022/02/24 05:30

    犀牛皮事件主角 興票案揭發人

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕捲入宜蘭縣政府弊案的前國民黨立委楊吉雄，與縣長林姿妙交情匪淺；他曾任國代、三屆不分區立委，被視為宜蘭縣國民黨大老，在地方政壇「喊水會結凍」，但個人形象備受爭議，民進黨也曾指控楊是林姿妙的大金主。

    曾任國代、三屆不分區立委

    七十九歲的楊吉雄，早年是蘇澳地區豬肉攤商，後來經營礦場、蘇澳港碼頭裝卸公司、定置漁場，事業有成後，國民黨延攬出任國代，接續擔任二、三、四屆不分區立委；一九九三年接下國民黨宜蘭縣長候選人張軍堂重要競選幹部，卻因「犀牛皮」事件，淪為各界笑柄。

    一九九九年十二月，任職國民黨不分區立委期間，楊吉雄召開記者會揭開興票案，讓宋楚瑜的形象大傷，被視為二○○○年總統大選陳水扁在「三腳督」選戰勝出的關鍵。

    涉補償弊案 詐欺取財判刑兩年半

    之後，楊吉雄負面消息不斷，二○○九年國民黨中常委選舉，他被指控致贈禮品，黨中央考紀會認定事證明確，取消當選資格；楊另涉入花蓮和平港補償弊案，二○一三年被依詐欺取財罪判刑二年六個月定讞。

    近幾年楊吉雄轉趨低調，很少在公眾場合露面，上個月十三日，檢廉首度搜索宜蘭縣政府，林姿妙列被告。在此敏感時間點，楊的兒子楊棨名在臉書發文爆料，指林姿妙過去競選宜蘭縣議員，父親花費二千多萬元協助賄選，輿論譁然。楊吉雄妻子與其他子女聯名發表公開信，指楊棨名有精神障礙，向各界致歉，楊事後刪文，仍引起諸多揣測。

    楊吉雄昨交保後步出地檢署，媒體詢問他「還好嗎？」他說，不好啦，縣長被政治迫害，辦他的部分就是為了辦縣長。兩人的好交情可見一斑。

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