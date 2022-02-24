捲入涉貪80萬交保 林姿妙泣訴遭抹黑、向兒女與縣府團隊道歉

宜蘭縣長林姿妙（右）今天現身，淚崩控訴強權欺壓，並向兒女、縣府團隊道歉。（記者林敬倫攝）

2022/02/24 11:22

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣長林姿妙涉及土地增值稅貪瀆，以及財產來源不明弊案，遭檢廉2度搜索約談，且兒女、縣府團隊也涉案，林姿妙遭法院諭知80萬元交保；今林姿妙在縣府大廳親自說明，全程哽咽、淚崩，她強調，自己38歲時丈夫過世，就此成為單親媽媽，獨自撫養4個小孩長大，欠債還錢天經地義，絕無以公換私的情形，且始終堅持簡單做人、清白做事；林姿妙也向兒女與縣府團隊道歉，並呼籲縣民與她站在一起，對抗強權的欺壓。

林姿妙進到縣府多媒體室後就開始哽咽、落淚，她說，感謝這段時間各位鄉親的關心、加油打氣，她都收到了，這兩天再次讓鄉親擔心，謝謝大家。

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林姿妙表示，38歲時丈夫過世，就此成為單親媽媽，獨自撫養四個小孩長大，欠債還錢，天經地義， 絕無以公換私的情形，姿妙始終堅持簡單做人、清白做事，案發之後，姿妙謹守偵查不公開原則，尊重、也配合檢調辦案，一直無法對外說明案情， 希望這是對所有人的要求，而不是只針對當事人，尤其是特定政治人物的放話。

林姿妙說，這段時間，許多鋪天蓋地且細膩的操作手法，衍生各種汙衊、不是事實的輿論，不但嚴重影響名譽，更傷害了宜蘭人、傷害了縣府同仁、嚴重阻礙縣政推動，她說，3年前獲得12萬3767位縣民支持，3年來謹記縣民的託付，每天戰戰兢兢，不敢有絲毫懈怠，鄉親好朋友的支持，也反映在民調上面，非常感謝。

林姿妙說，她上山下海、踏遍宜蘭每一塊土地，親近每位民眾，去宜蘭最北邊的石城，到過最南邊的澳花，也深入四季、南山等深山部落，搭船到龜山島，她踏遍宜蘭每寸土地傾聽民意，把意見帶回辦公室，與團隊討論解決方法，這是她、以及縣府團隊每天戰戰兢兢做的事情。

林姿妙說，但是卻有人天天待在高級會館裡，成天飲宴招待、喬事情，不用勤跑基層，不用傾聽民意，等著收割這樣的成果，輕鬆面對年底的選戰。

講到家人，林姿妙情緒更激動，她說，想對家人說聲對不起，對手的目標是打擊媽媽，牽連到兒女，非常抱歉，並強調，「兒子、女兒，媽媽沒有保護好你們，讓你們受到傷害，對不起。」

林姿妙指出，她也想對縣府同仁說，這段時間以來，大家都感受到無形壓力，但請大家放心，她會跟大家站在一起，共同捍衛宜蘭縣政府的招牌，請大家以「縣民的小事、就是縣府的大事」的精神，繼續為縣民朋友打拚。

林姿妙指出，接下來，將會面對漫長的司法過程，可能到年底選舉結束都還沒辦法還她公道，懇請司法盡速完成調查，還給她清白、還給宜蘭縣民穩定的縣政環境，讓縣民關心的事務，都能順利推動，打拚縣政、為人民努力的腳步，她會堅定走下去，請大家跟她站在一起，對抗強權的欺壓。

林姿妙念完稿後，又再向兒女道歉，她說，「兒子、女兒，媽媽沒有保護到你們，辛苦了，謝謝大家！」全程未接受媒體提問即離去。

宜蘭縣長林姿妙（右）今天現身。（記者林敬倫攝）

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