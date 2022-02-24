林姿妙影射有人宴飲招待等選舉收割 民進黨團嗆：說清楚

民進黨宜蘭縣黨團開記者會。（記者蔡昀容攝）

2022/02/24 13:25

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣長林姿妙捲入弊案，檢廉二度搜索約談，她今日開記者會泣訴遭誣衊，並影射有人天天待在高級會館宴飲招待喬事情，等著收割成果，輕鬆面對年底選戰。民進黨宜蘭縣黨團表示，林姿妙應該說清楚是誰，不要用影射的方式讓外界揣測，並反擊這樣的事情，看起來是縣長身邊的人才會做。

林姿妙表示，案發後謹守偵查不公開原則，配合檢調辦案，無法對外說明案情，外界卻產生各種汙衊、不是事實的輿論。她也說，有人卻天天待在高級會館裡，成天飲宴招待、喬事情，不用勤跑基層、傾聽民意，等著收割成果，輕鬆面對年底的選戰。最後，她向捲入案情的兒女道歉。

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對此，民進黨宜蘭縣黨團總召陳俊宇說，宜蘭縣首次出現這樣大陣仗的搜索行動，縣府近3分之一的一級主管被傳喚說明，還有人被聲押，林姿妙行政團隊出了什麼問題，螺絲怎麼鬆了，讓宜蘭縣蒙羞，林姿妙應該講明白，林姿妙的貪污和財產來源不明兩案，也未見任何說明。

陳俊宇認為，1558地號及機六變更一案、林姿妙與楊吉雄的商業往來、戶頭反覆提領動作，確實會讓外界困惑，這些都可以向外界說明，哭和偵查不公開都是藉口，不是面對問題的方式。

縣議員呂惠卿說，林姿妙喊政治迫害、政治追殺，但司法講求證據，法院也說，足夠認定林姿妙犯罪嫌疑重大，所以80萬元交保，而不是像上一次無保請回。

縣議員謝燦輝說，盼司法盡快調查，若縣長清白，盡快還她清白，但也直言，林姿妙說有人成天在高級會館宴請招待，究竟是誰，直接講出來，不要影射，讓外界亂聯想，「我們沒做當然（講話）大聲」。陳俊宇說，林姿妙這樣說，是不是要另開戰場模糊焦點，這段時間，「看起來是她身邊的人，才有這樣的現象」，希望林姿妙把這個人是誰交代清楚。

縣議員陳文昌說，宜蘭人最痛心的，是宜蘭人的光榮感不見了，林姿妙既然可以和兒女道歉，那應該跟所有縣民和縣府團隊致上更深沉的道歉，縣府團隊人心惶惶，縣民很難過，懇請縣長穩住軍心。

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