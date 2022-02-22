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    首頁　>　社會

    林姿妙二度被搜索 財稅、農業、交通局處長深夜移送地檢署

    宜蘭縣財稅局長盧天龍深夜到宜蘭地檢署複訊。（記者林敬倫攝）

    宜蘭縣財稅局長盧天龍深夜到宜蘭地檢署複訊。（記者林敬倫攝）

    2022/02/22 23:40

    首次上稿 22:31
    更新時間 23:40

    〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣長林姿妙與兒女、縣府農業處、交通處與財稅局等一級主管，今天（22日）遭檢廉搜索約談。財稅局長盧天龍今晚10點17分左右到地檢署複訊，農業處長康立和於10點42分、交通處長黃志良10點50分抵達，前縣議員劉石純、建設處都市計畫科長龍非池以及國土計畫科長林志揚、前宜蘭縣商業會理事長陳正勳也都到地檢複訊，其中，盧天龍、康立和、陳正勳與劉石純被檢方依貪污治罪條例偵辦

    此外，縣府秘書長林茂盛今天上午主持完縣務會議後，下午到宜蘭地檢署配合檢方釐清案情。

    宜蘭地檢署偵辦宜蘭縣政府疑涉貪污等弊案，上個月13日搜索30餘處，約談30人到案說明，其中，縣長林姿妙等10人被列為被告，但偵訊後被無保請回，全案仍在偵辦。

    截至目前為止，縣府一級主管共有6人被約談，包含前一波被約談的秘書處長曾成陽、被羈押的建設處代理處長吳朝琴、地政處長楊崇明與黃志良，這波約談則新增康立和與盧天龍，縣府有將近3分之1的局處長被約談。

    宜蘭縣農業處長康立和到地檢署複訊。（記者林敬倫攝）

    宜蘭縣農業處長康立和到地檢署複訊。（記者林敬倫攝）

    宜蘭縣交通處長到地檢署複訊。（記者林敬倫攝）

    宜蘭縣交通處長到地檢署複訊。（記者林敬倫攝）

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