林姿妙二度被搜索 前藍委楊吉雄凌晨抵宜檢複訊

前國民黨籍立委楊吉雄凌晨0時5分左右抵達宜蘭地檢署複訊。（記者蔡昀容攝）

2022/02/23 00:55

首次上稿 00:21

更新時間 00:55

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣長林姿妙與兒女、縣府農業處、交通處與財稅局等一級主管，22日遭檢廉搜索約談。前國民黨籍立委楊吉雄23日凌晨0時5分左右抵達宜蘭地檢署複訊，林姿妙兒子林佑澤在0時29分左右抵達。

請繼續往下閱讀...

楊吉雄抵達宜檢後，舉手向媒體致意，但針對媒體提問，沒有回應。楊吉雄曾任國大代表，人脈甚廣，在宜蘭極具影響力，足以左右地方選舉，與縣長林姿妙關係良好，2018年選戰，遭綠營質疑是林姿妙幕後大金主，政商關係複雜，當時楊當時回應，退出政壇已10多年，並無投入這次選舉，被民進黨指控覺得很無辜。

不過，前陣子，楊吉雄的兒子楊棨名在臉書指控楊吉雄在林姿妙擔任縣議員期間幫忙賄選；對此，楊棨名母親黃素娥在臉書發聲明，指楊棨名患憂鬱症與被害妄想症，情緒時好時壞極不穩定，所作言論確有偏頗，臉書上言論已傷害到當事人及誤導社會大眾，讓有心人士趁勢作政治操作，全家人沉重道歉。

林姿妙兒子林佑澤在凌晨0時29分左右被移送到宜蘭地檢署複訊，面露疲態，面對媒體提問，不發一語。

財稅局長盧天龍22日晚間約10點17分到地檢署複訊，農業處長康立和於10點42分、交通處長黃志良10點50分抵達，前縣議員劉石純、建設處都市計畫科長龍非池以及國土計畫科長林志揚、前宜蘭縣商業會理事長陳正勳也都到地檢複訊；其中，盧天龍、康立和、陳正勳與劉石純被檢方依貪污治罪條例偵辦。

此外，縣府秘書長林茂盛22日下午到宜蘭地檢署配合檢方釐清案情。

宜蘭地檢署偵辦宜蘭縣政府疑涉貪污等弊案，上個月13日搜索30餘處，約談30人到案說明，其中，縣長林姿妙等10人被列為被告，但偵訊後無保請回，全案仍在偵辦。

截至目前為止，縣府一級主管共有6人被約談，包含前一波被約談的秘書處長曾成陽、被羈押的建設處代理處長吳朝琴、地政處長楊崇明與黃志良，這波約談則新增康立和與盧天龍，縣府有將近3分之1的局處長被約談。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法