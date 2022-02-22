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    林姿妙再遭檢廉約談 陳金德：疑與機六周邊農地未課百萬土地增值稅有關

    林姿妙再遭檢廉搜索約談，陳金德懷疑與機六周邊1558農地，未課百萬土地增值稅有關。（記者游明金攝）

    林姿妙再遭檢廉搜索約談，陳金德懷疑與機六周邊1558農地，未課百萬土地增值稅有關。（記者游明金攝）

    2022/02/22 16:35

    ［記者游明金／宜蘭報導］宜蘭縣長林姿妙與縣府團隊涉入土地弊案，檢廉調今發動第二波搜索約談行動。前縣長陳金德說，應與大羅東地區治水防災區段徵收計畫「機六用地」周邊，地號1558農地交易，未課徵百餘萬元土地增值稅有關，林姿妙與縣府團隊疑圖利自己人。

    陳金德說，如果從縣府財政稅務局長盧天龍、農業處長康立和兩人被約談，看起來跟稅有關，跟農地有關，之前他提過機六用地周邊，在羅東公正段1558地號、1546地號，在107年6月與104年10月，有3筆買賣「自己賣自己」，每坪20萬元來拉高地價。

    陳金德指出，1558曾經被縣府因農地未農用裁罰列管過，根據農發條例持有期間未做農業使用，主管機關清查發現要求改善未改善，土地交易要課增值稅。

    他說，1558面積有600坪以上，是林姿妙堂姐林束梅兒子、事業夥伴劉石純親友、陳正勲的太太等共有，陳太太只是把持有的持分賣出65坪給林束梅兒子林秀榿，自己人賣給自己人，目的就是要拉高地價，將來作為區段徵收評議的時候，把他們的土地權值拉高。

    陳金德表示，這筆買賣僅65坪，但這塊土地畫作保護區50幾年，從未經過買賣，土地增值稅當然很高，公告現值改變很大，土地增值稅百來萬。

    陳說，這筆交易，羅東鎮公所看現狀種了許多芭樂，認為符合農地農用開了農用證明，以為這樣不用繳增值稅，但事實上，縣府財稅局一度認定是要繳增值稅，但後來卻解除列管，又沒有課土地增值稅，這其中的變化涉嫌圖利，從財稅局長、農業處長被約談，應該是跟這件事有關。

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