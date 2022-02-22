毒品海上丟包漂到「天涯海角」 警依F-5E搜救經驗找到

毒品包隨洋流到「天涯海角」。（警方提供）

2022/02/22 23:30

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東地檢署偵辦恆春海上毒品走私案，因海巡署艦艇登檢險些破功，嫌犯將毒品丟包在海上漂流，從發現線索到後續查緝過程，都是近年警界少見的高難度，除了大海茫茫難以確認毒品位置，後來發現地更是台灣唯一沒有公路的海岸線，警方依照去年3月F-5E失事搜救經驗，加上當地漁民建議，果然找到漂流17天的毒品。

專案小組根據戰機失事及漁民分析，恆春半島東海岸的外圍洋流屬「黑潮」，依照多年來的船隻擱淺或人員落海救援經驗，認定鵝鑾鼻外海的丟包毒品，絕對是往東海岸往北漂，加上事發後在鵝鑾鼻燈塔周邊發現散落的毒品包，更確認推測沒錯，恆春警方專案小組便分南北兩路展開「徒步」追查。

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為了增加找尋效率，專案小組一路從出風鼻往北，一路從南仁漁港往南，推斷毒品包隨黑潮往北後，應該類似F-5E失事後的搜救狀況，漂浮物遇到沿岸流後，會往南推回到鹿寮溪周邊，果然順利在俗稱「天涯海角」的鹿寮溪周邊，找到被丟包的284公斤毒品。

「現場照片簡直像是受困待援救！」專案小組人員笑說，當地沒有道路沒有燈光，全程都是難走的鵝卵石，多日找尋及搬運過程，許多員警都跌倒摔傷，光眼鏡就跌破好幾副，好幾個資深員警到現在腳底仍有「內傷」，當時被協助漁民拍下的照片，又傷又累又中毒的模樣，實在不想再回憶，分享辛苦過程也期盼國人勇敢拒絕毒品。

這起案件，是去年10月間屏東地檢署指揮屏東警方、海巡署等單位追查海上運毒案，得知嫌犯利用漁筏在海上交易後準備運往恆春上岸，沒想到途中遇到海巡署「亂入」登檢，嫌犯將毒品丟包到海上，檢警不放棄才找到丟包的毒品384公斤，接著將10名嫌犯分別在台中、屏東等地點逮捕到案。

警方找尋毒品過程，又傷又累又中毒的模樣。（記者蔡宗憲翻攝）

去年3月F-5E失事後，搜救人員在南仁漁港南方海岸搜尋到飛官遺體。（資料照，記者蔡宗憲攝）

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