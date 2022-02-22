緝毒遭豬隊友亂入？ 屏檢緩頰：大家都為治安努力

檢警專案小組在船筏上搜查是否藏有毒品。（屏東警方提供）

2022/02/22 20:31

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豬隊友查緝害毒品被丟包漂流18天 2警還中毒口吐白沫

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東地檢署偵辦恆春海上毒品走私案，原計畫在岸上一網打盡，沒想到因海巡署艦艇登檢破功，嫌犯將毒品丟包，被批「豬隊友」。屏東地檢署緩頰說，消息來源不同，不同單位會有不同的指揮方式，有可能會重疊查到同一個案件，如果事先知情，就會請上級協調指揮偵辦，這次的案件雙方都不知情，不能怪其他單位。

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屏東檢警專案小組指出，這次的緝毒行動，專案小組原本計畫在岸上一網打盡，沒有想到其他檢調單位也查到這條線，指揮海巡署艦艇出海攔查，事先雙方都不知道追查同一個案件，海巡署艦艇出動，屏東檢警並不知情，而登船檢查時也因為太過直接，而被嫌犯發現，丟包毒品，查緝技巧上需要加強。

獨立辦案調查 雙方不知重疊查案

專案小組認為，每個偵查單位都有自己的線索和消息來源，偵察不公開，所以一開始都是獨立辦案調查，發生重疊查案的機率常會發生，要避免「豬隊友」亂入並不容易。

屏東地檢署主任檢察官陳怡利說，如果同一個地檢署不同的檢察官偵辦到一同個案件，地檢署會內部協調辦理，如果跨區到不同的地檢署，就會由上級的高分檢、高檢署等協調指揮，但因為案件的發生都是由小案件調查來發展，變動的浮動性很大，進度不易控管整合，對於「豬隊友」亂入，並不能怪罪其他單位，畢竟大家都在為社會治安努力。

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恆春運毒船筏已被地檢署拍賣。（屏東地檢署提供）

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