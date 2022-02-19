女副教授被控騷擾男同事 學校要求道歉、上8小時性平課

台北高等行政法院裁定本案移請普通法院審理。（資料照）

2022/02/19 13:21

〔記者吳政峰／台北報導〕一間私立大學林姓女性副教授，被一名男同事指控性騷擾，校方性別平等教育委員會獲報調查，認定林師要求男同事與女友分手，涉及性騷擾，決議命她道歉，並接受8小時的性別平等課程。林師不服，興訟要求撤銷處分，但台北高等行政法院認為私校與教師之間屬於私人關係，日前裁定移請普通法院審理。

林師外表清秀，專長為音樂領域，2019年間，與男同事之間有感情糾紛，在LINE上面直指男同事曾對她示好並自稱單身，雙方有特殊的感情，沒想到男同事的臉書上竟有和別人交往的照片，林師截圖佐證，並要求對方和女友分手，斷絕交往關係。

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男同事自覺遭到林師性騷擾，向學校提起申訴。校方組成性平會調查，認定林師的行為已構成性騷擾，決議命她向被害人道歉，並應接受8小時的性別平等教育課程。林師不服處分，提其行政訴訟要求撤銷處分。

台北高等行政法院指出，教師與學校基於聘用所形成的契約關係，如果是公立學校，屬於公法關係，有爭議的話應交行政法院審理無誤；但若是私立學校，與教師之間的關係原則上屬於私法關係，應交普通法院處理。

北高行解釋，除非教師與私校之間有大法官第462解釋的「教師升等通過與否之評審」或其他「屬法律在特定範圍內授予公權力行使」的重大事項，才能透過行政法院處理，否則其餘應為普通法院管轄。

北高行說明，校方對於林師所做成的處分為道歉與接受性平課程，純粹是規範學校對於性騷擾案件進行調查處理的程序及處置規定，為學校基於私法上聘約關係所做的管理措施或處置，均非屬462號解釋「法律授權範圍內為公權力之行使」的情形，無須透過行政法院介入審查。

綜上，北高行認為林師與學校之間的本案關係，屬於私法爭議，非行政法院所能審理的範圍，故裁定移送普通法院審理。

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