為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    老闆脫褲大叫「幫我吸吸」正妹職員慘遭摸陰強吻

    吳男被控性侵女職員。（情境照）

    吳男被控性侵女職員。（情境照）

    2022/02/12 13:47

    〔記者吳政峰／台北報導〕一名吳姓設計公司負責人，2017年間見一名女職員姿色頗佳，邀請她到公司的會館參觀，卻趁獨處之際強吻襲陰。女職員極力反抗，並表明要回家，沒想到吳男卻趁送她回家之際闖入其套房，並脫褲大喊「幫我吸吸」，被拒絕後再次強吻，女職員憤而提起妨害性自主告訴，一審判吳男2年刑，日前獲得高等法院維持。

    外貌姣好的女職員是該公司設計部員工，2017年間接獲吳姓老闆邀約，到一間燒烤店聚餐，期間還協助幫忙翻譯。飲宴結束後，吳男表示要到公司會館續攤，沒想到抵達目的地之後，只有吳男與女職員二人，女職員原本想要回家，但考量吳男是上司，不好意思得罪，只好勉為其難入內坐坐。

    詎料，吳男見現場只有女職員一人，起了色心，無視女職員說「我想回家了」，竟強押女職員的頭逼著配合接吻，還把手伸進對方內褲內襲陰。

    「不要！」女職員尖叫，並用手推開吳男，但吳男仍不顧反對，強行襲陰，即便女職員跪坐在地也不停歇。吳男把她拉起推倒在沙發上，繼續強吻，女職員只好用拜託的方式請求他不要繼續，並堅持返家。

    獸行暫時作罷，吳男載女職員回家，卻又以「想了解租屋處格局」為由，強行進入她的房間。一進房，吳男就脫下他的衣服褲子，把女職員推倒在床強吻，並大叫「幫我吸吸」。

    女職員堅決不從，拿吳男的外套擋住他的下體，斷然拒絕任何侵犯。吳男只好罷休，到廁所小解，未料如廁完畢，他又藉機強吻女職員，氣得她命令他立刻離開，接著前往報案驗傷，提起妨害性自主告訴。

    一審認為吳男罪證明確，依僅為滿足一己的性慾，竟假藉公事名義，行猥褻犯行之實，犯後飾詞狡辯，否認犯行，未見悔悟，態度不佳，迄今未達成和解，或彌補女職員所受損害、取得諒解，決定判刑2年。

    吳男不服，提起上訴，但二審高院認為原審認事用法並無違誤，量刑亦稱妥適，日前駁回其訴，仍可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    色老闆約美女秘書吃海鮮 忍不住喇舌、舔耳遭重判10月
    2021/12/11 23:40

    色老闆約美女秘書吃海鮮 忍不住喇舌、舔耳遭重判10月
    科大男講師被控強吻指導的女學生 依性騷判刑2月
    2019/05/12 21:41

    科大男講師被控強吻指導的女學生 依性騷判刑2月

    自住客選大築文滙 公園學區機能全有
    惡劣！電梯門剛關上 退休檢察官狂吻、亂摸小2女童
    2019/04/05 19:11

    惡劣！電梯門剛關上 退休檢察官狂吻、亂摸小2女童
    強吻美女辯國際禮儀 法官打臉 怎不親8旬嬤
    2018/09/10 06:00

    強吻美女辯國際禮儀 法官打臉 怎不親8旬嬤

    塭仔圳公園校園首排 宜居單純自住客青睞
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播