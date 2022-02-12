老闆脫褲大叫「幫我吸吸」正妹職員慘遭摸陰強吻

吳男被控性侵女職員。（情境照）

2022/02/12 13:47

〔記者吳政峰／台北報導〕一名吳姓設計公司負責人，2017年間見一名女職員姿色頗佳，邀請她到公司的會館參觀，卻趁獨處之際強吻襲陰。女職員極力反抗，並表明要回家，沒想到吳男卻趁送她回家之際闖入其套房，並脫褲大喊「幫我吸吸」，被拒絕後再次強吻，女職員憤而提起妨害性自主告訴，一審判吳男2年刑，日前獲得高等法院維持。

外貌姣好的女職員是該公司設計部員工，2017年間接獲吳姓老闆邀約，到一間燒烤店聚餐，期間還協助幫忙翻譯。飲宴結束後，吳男表示要到公司會館續攤，沒想到抵達目的地之後，只有吳男與女職員二人，女職員原本想要回家，但考量吳男是上司，不好意思得罪，只好勉為其難入內坐坐。

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詎料，吳男見現場只有女職員一人，起了色心，無視女職員說「我想回家了」，竟強押女職員的頭逼著配合接吻，還把手伸進對方內褲內襲陰。

「不要！」女職員尖叫，並用手推開吳男，但吳男仍不顧反對，強行襲陰，即便女職員跪坐在地也不停歇。吳男把她拉起推倒在沙發上，繼續強吻，女職員只好用拜託的方式請求他不要繼續，並堅持返家。

獸行暫時作罷，吳男載女職員回家，卻又以「想了解租屋處格局」為由，強行進入她的房間。一進房，吳男就脫下他的衣服褲子，把女職員推倒在床強吻，並大叫「幫我吸吸」。

女職員堅決不從，拿吳男的外套擋住他的下體，斷然拒絕任何侵犯。吳男只好罷休，到廁所小解，未料如廁完畢，他又藉機強吻女職員，氣得她命令他立刻離開，接著前往報案驗傷，提起妨害性自主告訴。

一審認為吳男罪證明確，依僅為滿足一己的性慾，竟假藉公事名義，行猥褻犯行之實，犯後飾詞狡辯，否認犯行，未見悔悟，態度不佳，迄今未達成和解，或彌補女職員所受損害、取得諒解，決定判刑2年。

吳男不服，提起上訴，但二審高院認為原審認事用法並無違誤，量刑亦稱妥適，日前駁回其訴，仍可上訴。

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