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    個人刊登移民廣告挨罰20萬元 提告抗罰敗訴

    飛機。示意圖（資料照）

    飛機。示意圖（資料照）

    2022/02/18 10:52

    〔記者溫于德／台北報導〕張男前年在個人臉書刊登赴美「學飛」廣告，還說可以「有條件的申請綠卡」，遭內政部認定違反入出國及移民法中「經營移民業務者，以公司組織為限」規定，裁罰20萬元，張認為自己僅提供建議或分享個人經驗，提告請求撤罰，台北地院拒絕採信，判他敗訴，仍要繳罰鍰；可上訴。

    判決指，前年11月間，張男在臉書刊登「綠卡+學飛夢想方案」、「位於美國亞特蘭大的The Flight School，提供同學可以在學飛的過程，有條件的申請綠卡。讓你在畢業後，完全不用擔心就業的問題，一路走在為您設計好的道路上，直到主要航空的機長一職。該校校長Tony Wang（王男）特別回台為您親自介紹學校與解說移民申請過程與條件」等內容，同時要有意報名的民眾「私訊」或打電話給他。

    經民眾檢舉，內政部認為貼文涉及移民業務、招攬代辦，張男並非公司，依規定不能辦理，故張男已違反入出國及移民法，裁罰20萬元。

    張男自認單純提供建議或分享個人經驗，否認「經營代辦居留、定居、永久居留或歸化業務」，且內政部並未查獲任何足以證明他經營移民事務的相關文件及事證，不能單憑飛行學習課程廣告及民眾檢舉，就推論他違法，提告請求撤罰。

    內政部表示，張男自稱與王男為商業夥伴，在臉書刊登廣告目的是為讓王男來台宣傳在美國的業務，卻推稱僅提供王男使用場地，移民申請過程均在美國進行，與台灣業務完全無關，但根據廣告留有張男手機號碼、Line ID及email等聯繫方式，以及檢舉人提供張男臉書「學飛拿綠卡方案學校說明會」宣傳截圖，認為張男並非單純提供建議或分享個人經驗，而是在台業務聯絡人，確實違法應受罰。

    北院指出，張男在個人臉書刊登廣告，也要有意報名的民眾私訊聯絡，並由張男確定民眾是否符合條件，再告知說明會地點，加上說明會地點由張男負責提供，足可認定張男已違反入出國入出國及移民法中「經營移民業務者，以公司組織為限」規定，內政部依法裁罰無誤，判張男敗訴。

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