登機驚覺只有自己搭！他爽佔188位享5名空服員服務

2019-04-03 12:30

〔即時新聞／綜合報導〕太爽！立陶宛一名男子史特利麥提斯（Skirmantas Strimaitis），上月16日搭乘一架從首都維爾紐斯市（Vilnius）搭機飛往義大利貝加莫市（Bergamo）的班機，未料竟發現機艙內僅他1名乘客，大享2名機師、5位空服員替他服務。

綜合媒體報導，史特利麥提斯原本要去義國西北部貝加莫度假滑雪，但登上波音737-800客機後，卻驚覺艙內188個座位，只有他入座，其他則是工作人員，包括機師2位、空服員5名。

報導指出，史特利麥提斯表示，飛行時間約2小時，「這是一輩子僅一次的體驗」。他在機上時，也不忘拍下「獨自一人嘴角上揚」的專機照，讓人看了好羨慕。

報導提到，出售機票的諾瓦圖拉斯旅行社（Novaturas）回應，這架班機是為了讓在義大利的旅客，可以返國而租用，但為防飛往義國時空機，便開放購買單程機票，未料僅史特利麥提斯下訂。

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