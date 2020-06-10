為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

好想開飛機！機師太久沒飛 直接把車子當飛機開？

許多班機受到疫情影響而取消，機師們也因此暫時停工。（圖片由Youtube頻道 單單機長說 tropria1121 授權提供使用）

許多班機受到疫情影響而取消，機師們也因此暫時停工。（圖片由Youtube頻道 單單機長說 tropria1121 授權提供使用）

2020-06-10 20:30:00

〔影音新聞／綜合報導〕受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，許多航班都取消，機師也因此暫時停工。許多熱愛開飛機的機師，或許也因為太久沒飛，而感到全身不舒服吧。經常以飛機相關題材為主題的Youtube頻道「單單機長說 tropria1121」，找來機師讓他們用開飛機的狀態開車，只見他們逐項確認設備及功能，上路後也認真觀察路況，超專業態度笑翻網友。如果大家平常開車都用這種超嚴謹態度，大概交通事故會大大減少吧！

完整影片

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
「隔離到ㄎ一ㄤ掉的我...」 貓頭鷹寫實重現隔離心聲笑翻網友
2020-06-02 19:30

「隔離到ㄎ一ㄤ掉的我...」 貓頭鷹寫實重現隔離心聲笑翻網友
疫情影響無法參加航空展 粉絲用模型在家「手動辦展」紅箭隊員都說讚！
2020-04-21 18:30

疫情影響無法參加航空展 粉絲用模型在家「手動辦展」紅箭隊員都說讚！
守護全家人的健康就靠它－鹿茸

守護全家人的健康就靠它－鹿茸
這台飛機不吃油只吃電 充飽可以飛行1000公里
2019-12-17 18:30

這台飛機不吃油只吃電 充飽可以飛行1000公里
實測！食物帶上飛機後 真的會變難吃嗎？
2018-12-19 15:16

實測！食物帶上飛機後 真的會變難吃嗎？
Gogoro挺振興 購車現賺六千購車金

Gogoro挺振興 購車現賺六千購車金
生活今日熱門
2020-06-10 21:00

新手上路》小編最愛清單！「白菜價天神級」MIT彩妝品 影片

2020-06-10 19:54

台南市南區路樹倒砸車傷人 車主怨公務員賠償沒效率

2020-06-10 05:30

防疫有成 腸病毒首次未現流行期

2020-06-10 05:30

迷航高雄港 小虎鯨救活了

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播