好想開飛機！機師太久沒飛 直接把車子當飛機開？

許多班機受到疫情影響而取消，機師們也因此暫時停工。（圖片由Youtube頻道 單單機長說 tropria1121 授權提供使用）

2020-06-10 20:30:00

〔影音新聞／綜合報導〕受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，許多航班都取消，機師也因此暫時停工。許多熱愛開飛機的機師，或許也因為太久沒飛，而感到全身不舒服吧。經常以飛機相關題材為主題的Youtube頻道「單單機長說 tropria1121」，找來機師讓他們用開飛機的狀態開車，只見他們逐項確認設備及功能，上路後也認真觀察路況，超專業態度笑翻網友。如果大家平常開車都用這種超嚴謹態度，大概交通事故會大大減少吧！

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