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    首頁　>　社會

    玩笑開過頭？女子「拍頭」打招呼 惹怒友人爆衝突

    傅女在快炒店見到認識的劉姓男子與一群人在聚餐，她以開玩笑地方式打招呼，偷偷從劉男背後上前拍了他的頭。（翻攝記者爆料網）

    傅女在快炒店見到認識的劉姓男子與一群人在聚餐，她以開玩笑地方式打招呼，偷偷從劉男背後上前拍了他的頭。（翻攝記者爆料網）

    2022/02/17 15:29

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣傅姓女子，在苗栗市1家快炒店見到認識的劉姓男子與一群人在聚餐，她以開玩笑地方式打招呼，偷偷從劉男背後上前拍了他的頭，劉男被傅女突如其來的舉動惹怒，起身將傅女推倒，雙方爆發口角衝突。傅女事後驗傷報警提告，並投訴媒體。

    苗栗警分局表示，該起事件發生在2月11日晚間10點許，傅女與劉男為熟識友人。傅女當晚帶著兒子前往苗栗市1家快炒店購買餐點，瞥見劉男在店內與一群人在聚餐，因劉男背對著傅女，傅女遂用開玩笑地方式打招呼，偷偷從劉男背後上前拍了他的頭。

    未料，劉男被傅女突如其來的舉動惹怒，起身將傅女推倒，雙方爆發口角。傅姓女子的兒子站在餐廳外，看到媽媽被推倒，一度要進入店內維護，但被傅女制止；傅女離去後，兒子支持她提告，因此決定不辜息暴力，前往醫院驗傷提告傷害，希望能討回公道。苗栗警察分局也依規定受理此件傷害告訴。

    苗栗警分局呼籲，在飲酒場合偶有因為同桌或鄰近酒友因一言不合發生口角或肢體衝突情事，在場人員務必保持冷靜，勿以暴力方式解決，如現場無法立即化解糾紛，應報警由警方介入處理，警方也期許大眾一起加入守護的行列，對於暴力事件擔任守護者之角色，共同建立對暴力零容忍的社會。

    劉男被傅女突如其來的舉動惹怒，起身將傅女推倒，雙方爆發口角衝突。（翻攝記者爆料網）

    劉男被傅女突如其來的舉動惹怒，起身將傅女推倒，雙方爆發口角衝突。（翻攝記者爆料網）

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